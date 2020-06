Weltbild und PANTAFLIX starten Online-Videothek

Mit der neuen Weltbild Online-Videothek können Filmfans ab sofort bei Weltbild, einem der größten Multikanal-Buchhandelsunternehmen, über 1000 digitale Filme ausleihen und streamen.

Wichtiger Meilenstein in der Digitalisierungsstrategie



„Gerade in diesen besonderen Zeiten suchen die Menschen nach Angeboten, die Zeit zuhause mit digitalen Medienangeboten sinnvoll zu nutzen“, betont Weltbild CEO Christian Sailer. „Die neue Weltbild Online-Videothek ist ein wichtiger Meilenstein unserer Digitalisierungsstrategie. Sie war schon vor Corona geplant, hat jedoch durch die Zeit der Kontakt- und Ausgangseinschränkungen nochmals an Wichtigkeit und Aktualität gewonnen. Mit ihr machen wir das Streaming zusammen mit unserem Partner Pantaflix für unsere Kunden so einfach wie Fernsehen. Wir sehen eine große Nachfrage.“

Digitale Filmen zum Leihen

Im Angebot seien Filme in HD-Qualität und Genres, die bei der Weltbild-Zielgruppe besonders beliebt und gefragt seien. Darunter zählen Action, Drama, Klassiker, Komödien, Kinder-/Familienfilme, aktuelle Blockbuster und Klassiker. Die Filme können auf allen Geräten gestreamt werden.

Weltbild setzt auf Technologie-Partner Pantaflix



Weltbild setzt bei dem Online-Dienst auf die Zusammenarbeit mit dem Medien- und Technologie-Unternehmen Pantaflix aus München. Das Unternehmen ist für Technik, Betrieb, Customer-Support und Bereitstellung der Inhalte verantwortlich und begleitet Weltbild bei der Digitalisierung des Angebots. „Als Bindeglied zwischen Filmschaffenden und Filmfans schaffen wir gemeinsam mit Weltbild eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Unser Kooperationspartner verbreitert sein Medienangebot, Filmemacher erhalten zusätzliche Reichweite für ihre Produktionen und – last but not least – Filmfans eröffnet sich ein weiterer Zugang zu ihren Lieblingsproduktionen. Wir freuen uns sehr über die Erreichung dieses Meilensteins“, sagt Rainer Knebel Chief Technology Officer (CTO) der PANTAFLIX AG.

Über die Weltbild Gruppe

Die Weltbild Gruppe, mit ihren Marken Weltbild, Jokers, bücher.de, Gärtner Pötschke und Orbisana ist einer der größten Multikanal-Händler im Bereich von Media- und Non-Media-Produkten in der DACH-Region.

Über die PANTAFLIX AG

Die PANTAFLIX AG ist ein Medien- und Technologieunternehmen Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Die PANTAFLIX AG kooperiert beispielsweise mit Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal und Warner Bros.