Weiter steigende Arbeitslosenzahlen in Augsburg

In der Stadt Augsburg liegt die Zahl der Arbeitslosen bei 11.046. Das sind 813 oder 7,9 Prozent mehr als einen Monat zuvor und entspricht einer Quote von 6,5 Prozent. Im Mai 2019 betrug die Arbeitslosenquote 4,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 3.019 oder 37,6 Prozent mehr Arbeitslose. Für den SGB-III-Bereich (Sozialgesetzbuch) ist das ein Plus von 2.224 Personen oder 63,6 Prozent und für den SGB-II-Bereich ein Plus von 795 Personen oder 17,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Mai nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr bei allen Personengruppen zu. Die Bandbreite reichte von plus 8,3 Prozent bei den Menschen mit Behinderung bis plus 71,4 Prozent bei den Jugendlichen.

Landkreis Augsburg registriert 4.551 Arbeitslose

Im Landkreis Augsburg gibt es im Mai 322 Arbeitslose oder 7,6 Prozent mehr im Vergleich zum Vormonat: 4.551 sind derzeit registriert. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 1.335 oder 41,5 Prozent Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote steigt auf 3,2 Prozent und liegt damit knapp über der Schwelle zur Vollbeschäftigung. Im Mai 2019 betrug die Arbeitslosenquote 2,3 Prozent. Für die beiden Rechtskreise bedeutet dies für den SGB-III-Bereich ein Plus von 1.007 Personen oder 47,9 Prozent und für den SGB-II-Bereich ein Plus von 328 Personen oder 29,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch im Landkreis nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr bei allen Personengruppen zu. Die Bandbreite reicht hier von plus 15,9 Prozent bei den Langzeitarbeitslosen bis plus 98,8 Prozent bei den Jugendlichen.

„Ich rechne mit weiter steigenden Arbeitslosenzahlen“

„Für die kommenden Monate rechne ich nochmals mit weiter steigenden Arbeitslosenzahlen, wenn auch nicht mehr in diesem Ausmaß wie zuletzt“, erklärt Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg. „Der Schutzschirm Kurzarbeit hat bislang eine höhere Zahl von Entlassungen vermieden. Wir werten dies als Bekenntnis zum Standort und zu den Mitarbeitern. Zuversichtlich stimmt mich auch, dass die Unternehmen mit viel Kreativität und Engagement versuchen, die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Die Firmen schauen nach vorne, krempeln die Ärmel hoch und lassen sich nicht unterkriegen“, führt Koller-Knedlik aus.