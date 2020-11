Weitblick 1.7 verkündet Betreiber der Kindertagesstätte

Auf Vermittlung der Kragler Immobilien GmbH zeichnet mit der Lotta & Levi GmbH der Betreiber der hauseigenen Kindertageststätte einen langfristigen Mietvertrag. Die künftigen Mieter können sich auf ein Gebäude der Superlative und nun auch eine KiTa freuen.

Landmark im Süden Augsburgs Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der Weitblick 1.7 im Augsburg Innovationspark ist ein Neubauprojekt. Das Referenzobjekt der LeitWerk AG und der AUDAX GmbH will Maßstäbe in vielerlei Hinsicht setzen. Der Baufortschritt des architektonisch herausragenden Neubauvorhabens liegt anders als vielerorts üblich und trotz widriger „coronabedingter“ Umstände mehrere Monate vor dem Zeitplan, sodass die ersten Mieter bereits im April 2021 ihre Mieteinheiten beziehen können. Ursprünglich wurde der August 2021 als frühester Bezugstermin genannt.

Digitale Details im Weitblick 1.7

Das Gebäude ist gespickt mit moderner Gebäudetechnik. Eine automatische Kennzeichenerkennung mit schrankenlosem Zugang zur Tiefgarage und einem digitalen Parkleitsystem sollen für ein entspanntes Eintreffen von Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Kunden sorgen. Eine Gebäude-App soll es den Mitarbeitern und Nutzern erleichtern, ihren Berufsalltag zu managen. Weitere Highlights sollen ein Wasserspender in den Foyerbereichen, „Magic Mirrors“ mit digitalen Elementen in den Aufzügen, Raumbeduftung oder Zugangskontrolle via Handvenenscanner darstellen.

Krippe und bilinguale KiTa für den Weitblick 1.7 Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Lotta & Levi will sich um eine außerordentlich liebevolle Kinderbetreuung und flexible Lösungen für berufstätige Eltern bemühen. 74 intensiv betreute Plätze, welche sich auf jeweils 2 Krippen und Kindergartengruppen verteilen, stehen vorrangig für die Kinder der Mitarbeiter der Mieter im Weitblick 1.7 zur Verfügung. Neben einer Innen- und Außenfläche können sich Eltern auf sehr lange Öffnungszeiten von 07:00 – 19:00 Uhr, einen ganzjährigen, fließenden Einstieg und turnusmäßige Samstagsbetreuungen freuen. Außerdem gibt es Geburtsvorbereitungskurse, Eltern-Kind-Kurse, pädagogische Weiterbildungsangebote und zahlreiche Benefits für die Kinder wie Kinoabende, Übernachtungen, Kinderfriseur oder Geburtstagsfeiern am Wochenende. Ein halbes Jahr vor Bezug sind bereits circa 90 Prozent der Büroflächen langfristig vermietet.

Über die Kragler Immobilien GmbH

Das Augsburger Immobilienbüro ist Spezialist für moderne Gewerbeimmobilien und eine frühzeitige Vermietung bei Neubauvorhaben. Kragler Immobilien ist exklusiv mit der Vermietung des Weitblick 1.7 betraut und steht Interessierten auch als kompetenter Ansprechpartner für weitere Objekte im Augsburg Innovationspark oder an anderen Standorten zur Verfügung.