Virtueller Rundgang: Wir nehmen Sie mit ins Weitblick 1.7

Peter Weis, Vorstand der Leitwerk AG und Gesellschafter bei der Audax GmbH und David Kink, Gesellschafter und Geschäftsführer bei der Audax GmbH, stehen auf der Dachterrasse im fünften Stockwerk des Weitblick 1.7 im Augsburger Innovationspark. Hier können die Mitarbeiter im Haus schon bald ihre Mittagspause mit Blick auf die FCA Arena und die Alpen verbringen. Weis und Kink sind sichtlich zufrieden. „Das Projekt ist beinahe fertig“, sagt Weis, „und das sogar schon gut drei Monate früher als geplant.“ Denn ursprünglich sollte erst im Juni alles fertig sein – Mitte Januar teilte die Leitwerk AG jedoch mit, dass die ersten Mieter schon Ende März oder Anfang April ihre neuen Räumlichkeiten beziehen können. Denn jetzt fehlen nur noch Kleinigkeiten im Innenausbau.

Virtueller Rundgang im Weitblick 1.7

In den unteren Etagen des Weitblick 1.7 sind die Bauarbeiten unterdessen schon fast abgeschlossen. Teppiche werden verlegt, die Haustechnik ist bereits installiert. In den oberen Etagen sind die Arbeiten allerdings noch nicht ganz soweit. „Hier sind wir aber schon beim Trockenbau angelangt“, erklärt David Kink und zeigt via mobiler Video-Konferenz einen beinahe fertigen Besprechungsraum im fünften Stock. „Normalerweise sind Besprechungsräume immer in den unteren Etagen“, erläutert Weis. „Uns war es aber wichtig, Menschen zu Besprechungen nach hier oben zu locken. Allein schon wegen dem Ausblick.“ Dieser soll nämlich die Vision der Bauherren widerspiegeln: Es gehe darum, den Menschen, die hier künftig arbeiten ein möglichst modernes Arbeitsumfeld zu stellen. Sind die Mitarbeiter zufrieden, prognostizieren Kink und Weiß, steige auch ihre Motivation und Produktivität. Die ersten Konferenzen sollen hier ebenfalls schon im Frühjahr stattfinden können. „Wir werden auch im Endspurt des Projekts nicht mehr stolpern“, ist sich Weis von einem reibungslosen letzten Bauabschnitt überzeugt.

Ebenfalls aus Augsburg kommt eine App, welche den Mitarbeitern im Weitblick 1.7 zur Verfügung stehen soll. Von Fujitsu wurde eine Applikation entwickelt, welche all das abbilden soll, was im Weitblick 1.7-Alltag geschieht. „Es fängt schon morgens an“, sagt Kink, „Mit der App können Sie Ihren Parkplatz in der Tiefgarage – insgesamt gibt es 316 Stück – reservieren. Dann zur Mittagspause bestellen sie mit der App ihr Essen.“ Dabei gehe es aber auch um die Vernetzung, nicht nur zwischen Kollegen des eigenen Betriebs, sondern aller Menschen, die im Weitblick 1.7 arbeiten. „Hier werden vielleicht Menschen arbeiten, die aus Berlin oder Hamburg kommen. Die kennen hier natürlich noch niemanden“, erklärt Weis, „Auf der App gibt es aber auch eine Art Forum, auf dem man sich schreiben kann. Zum Beispiel ‚Wer spielt gern Fußball‘ – und schon ist ein Kontakt geknüpft“.