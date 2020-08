Weinkellerei Kunzmann bleibt Partner der Augsburger Panther

Die Augsburger Panther und die Weinkellerei Kunzmann haben ihre Partnerschaft um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2022-23 verlängert. Das Dasinger Familienunternehmen begleitet den PENNY DEL-Club so auch in den kommenden Jahren als Werbepartner und wird weiterhin exklusiver Wein- und Glühweinlieferant für das Curt-Frenzel-Stadion sein. Die Weinkellerei Kunzmann wirbt unverändert mit einer großen Untereisfläche in der neutralen Zone, präsentiert die jeweils letzten Spielminuten bei den Heimspielen und ist mit Anzeigen im Panthermagazin 1878 INSIDE vertreten. Den Pantherclub sowie Bob’s Terrasse nutzt Deutschlands traditionsreichste und älteste Glühweinkellerei zudem für umfangreiche Hospitality-Maßnahmen.

Planungssicherheit in unruhigen Zeiten

„Die Weinkellerei Kunzmann ist ein Familienbetrieb mit Sinn für Tradition und Vision. Wir sind sehr dankbar, dass uns die geschäftsführenden Inhaber Jürgen und Natalie Kunzmann mit ihrem Unternehmen in unruhigen Zeiten mit einer erneut langfristigen Zusage wichtige Planungssicherheit ermöglichen. Alle Besucher unserer Heimspiele können sich zudem weiterhin über die Produkte höchster Qualität aus dem Sortiment der Weinkellerei Kunzmann freuen“, zeigt sich Leo Conti, Prokurist der Panther, erfreut über die Fortsetzung der Partnerschaft.

Familiäre und stimmungsvolle Atmosphäre

Jürgen Kunzmann ergänzt: „Mit Stolz blicken wir auf eine über 50-jährige Geschichte als Familienbetrieb zurück. Ebenso stolz sind wir, dass wir die Panther seit einigen Jahren als Werbepartner und Supplier begleiten können. Wir genießen die familiäre und stimmungsvolle Atmosphäre im Curt-Frenzel-Stadion sehr und hoffen wie alle treuen Fans, dass wir zusammen alle bald wieder Live-Eishockey in Augsburg erleben können.“

Über die Weinkellerei Kunzmann

Erfolgreich verbindet die Weinkellerei Kunzmann Tradition und Moderne, indem sie auf Bewährtes setzen, neu interpretieren und zukunftsorientiert handeln. Bei all dem sei sich der Familienbetrieb seiner Verantwortung hinsichtlich seiner Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Partner sowie Umwelt und Ressourcen bewusst. Stabilität, Persönlichkeit, Flexibilität und höchste Produktqualität zeichnen das Unternehmen aus. Unter dem Dach der Firmengruppe Kunzmann vereinen sich neben der Kunzmann Weinkellerei auch ALBERTUS Mineralbrunnen und KELA Natursäfte. Die fast 70 Mitarbeiter des Unternehmens in Dasing füllen zurzeit jährlich über 50 Millionen Pfandflaschen sowie fünf Millionen Flaschen Wein und Glühwein ab.