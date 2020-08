Diese Partner bleiben den Augsburger Panthern erhalten

Bereits Mitte August haben die Augsburger Panther einige Partnerschaften für die neue Saison genannt. Auch Ende August sind noch zwei weitere Partnerschaften verlängert worden. Sowohl die Balletshofer GmbH als auch die Bernd Siegmund GmbH haben ihre Verträge mit dem Eishockey-Verein verlängert.

BALLETSHOFER UND PANTHER BLEIBEN EIN TEAM

Auch in der anstehenden Eishockeysaison setzen die Augsburger Panther in ihrem Stadioncatering auf die Produkte der Balletshofer GmbH. Das Augsburger Traditionsunternehmen beliefert weiterhin das Curt-Frenzel-Stadion bei den Heimspielen mit frischen Semmeln und Brezen. Neben mehreren Spots am LED-Würfel wirbt die Bäckerei und Konditorei auch auf den Recycling-Bechern und an den Ständen des Panthercaterings

„Balletshofer ist ein Familienbetrieb mit langer Tradition. Wir sind sehr dankbar, dass uns die Familie Balletshofer mit ihrem Unternehmen in diesen unruhigen Zeiten weiterhin unterstützt. Unsere Fans können sich auf die Produkte höchster Qualität aus dem Backwarensortiment der Bäckerei Balletshofer freuen“, zeigt sich Leo Conti, Prokurist der Panther, erfreut über die Fortsetzung der Partnerschaft.

BERND SIEGMUND GMBH wird wieder auf Trikot der Panther werben

Die Bernd Siegmund GmbH wird auch in der neuen PENNY DEL-Saison 2020-21 Partner der Augsburger Panther bleiben und wirbt weiterhin auf der TV-Bande in der neutralen Zone vor der Zeitnahme. Wie bereits in der letzten Saison wird sich die Bernd Siegmund GmbH wieder im Rampenlicht-Spiel präsentieren und auf der Trikotbrust der Panther werben. Ergänzt wird der werbliche Auftritt durch Präsenz auf den LED-Stelen im Pantherclub.

Geschäftsführer Bernd Siegmund: „Wir sind ein regional stark verwurzeltes Unternehmen. Mir ist es daher wichtig, gerade in schwierigen Zeiten etwas an die Gesellschaft hier zurückzugeben. Das Angebot der Augsburger Panther für eine Verlängerung der Partnerschaft haben wir daher gerne angenommen und freuen uns darüber, auch in dieser Saison den etablierten Sportclub unterstützen zu können.“

„Mit der Bernd Siegmund GmbH bleibt uns ein sportbegeistertes Familienunternehmen als Partner erhalten. Wir freuen uns sehr, dass das Firmenlogo auch in der Saison 2020-21 prominent eine TV-Bande im Curt-Frenzel-Stadion ziert und wir im Rahmen des Vermarktungskonzepts ‘Im Rampenlicht‘ weiter mit dem global agierenden Experten für Schweiß- und Spanntische planen können“, betont Leo Conti, Prokurist der Panther.