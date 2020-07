Augsburger Panther und LEW spenden an Rotes Kreuz Augsburg

Signierte Helme, Trikots und Caps: gemeinsam mit den Augsburger Panthern haben die Lechwerke (LEW) 15 Eishockey-Artikel für den guten Zweck versteigert. Die Einnahme geht nun an das Bayerische Rote Kreuz in Augsburg. Fans der Augsburger Panther konnten die Artikel im Mai über den LEWebay-Shop ersteigern. Insgesamt kamen bei der Versteigerung 1.610 Euro zusammen. Am Freitag haben LEW und die Augsburger Panther den symbolischen Scheck an den Kreisverband AugsburgStadt des Bayerischen Roten Kreuzes überreicht.

„Auf die Pantherfans ist Verlass“



„Gerade in Zeiten wie diesen sind wir dankbar für jede Unterstützung. Die Versteigerungsaktion war eine großartige Idee und man sieht einmal mehr: auf die Pantherfans ist Verlass. Durch die Initiative von LEW und den Augsburger Panthern ist eine beachtliche Summe zusammenkommen“, sagt Michael Gebler, Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Augsburg-Stadt.

Herausforderung für die Gesellschaft

„Die aktuelle Situation stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Einrichtungen wie das Rote Kreuz sind dabei besonders gefordert. Seit Monaten sind die Helferinnen und Helfer unermüdlich im Einsatz. Mit der gemeinsamen Aktion möchten wir unsere Anerkennung für diese herausragende Arbeit ausdrücken“, sagt Eckart Wruck, Leiter Kommunikation und Marketing bei LEW.

Was versteigert wurde



Versteigert wurden zehn signierte LEW-Siegercaps, zwei original signierte LEW-Helme und drei signierte LEW-Trikots der Panther. Insgesamt wurden für die 15 Artikel 465 Gebote abgegeben. Die Kaufpreise lagen am Ende zwischen 50 und mehr als 300 Euro. Am meisten wurde für einen der beiden Helme geboten. Er wechselte am Ende für 308 Euro den Besitzer.

Über LEW

LEW engagiert sich als Sponsor beim Sport, in der Kultur sowie bei sozialen Projekten für die Region. Die LEW-Gruppe ist als regionaler Energieversorger in Bayern und Teilen Baden-Württembergs tätig und beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter. LEW versorgt Privat-, Gewerbe- und Geschäftskunden sowie Kommunen mit Strom und Gas und bietet ein breites Angebot an Energielösungen. Die LEW-Gruppe betreibt das Stromverteilnetz in der Region und ist mit 36 Wasserkraftwerken einer der führenden Erzeuger von umweltfreundlicher Energie aus Wasserkraft in Bayern. Außerdem bietet LEW Dienstleistungen in den Bereichen Netz- und Anlagenbau, Energieerzeugung und Telekommunikation an.