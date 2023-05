Weibliche Erwerbstätigkeit erhöhen: Projektstart für frauen.power in Schwaben

Fachkräftemangel

Mit dem Projekt frauen.power sollen Frauen beim Neueinstieg oder bei der Rückkehr ins Berufsleben unterstützt werden. Foto: Cornelia Menichelli / pixelio.de

Zum Projektbeginn betonte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt den Wert der Initiative für die Fachkräftesicherung der bayerischen Betriebe: „Laut der vbw Studie Arbeitslandschaften aus dem Jahr 2022, geht das Arbeitskräfteangebot in Bayern bis 2035 demografiebedingt um neun Prozent zurück. Das sind 700.000 Beschäftigte, die fehlen. Gleichzeitig ändern sich durch Dekarbonisierung und Digitalisierung viele Berufsprofile. Wir müssen alle vorhandenen Potenziale heben und insbesondere die Erwerbstätigkeit von Frauen erhöhen. Mit dem Projekt helfen wir Frauen dabei, sich passgenau und langfristig im Arbeitsmarkt zu integrieren."

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Was möchte das Projekt erreichen?

Frauen.power richtet sich als Teil der Initiative Fachkräftesicherung FKS+ an Frauen zwischen 19 und 60 Jahren aus der Region Augsburg. Das Programm unterstützt Frauen, die sich erstmalig im Arbeitsleben orientieren, und weibliche Beschäftigte, die nach einer Familien- oder Pflegepause den Weg zurück in den Beruf suchen. Brossardt machte klar: „Wir müssen Förderung von Frauen gezielt mit hochwertigen Weiterbildungsangeboten vorantreiben. Individuelle Beratung, Coachings und Workshops sorgen dafür, dass die Teilnehmerinnen ihre Stärken erkennen, Kompetenzen vertiefen und auf die Anforderungen am Arbeitsmarkt vorbereitet sind. Digitale Kompetenz ist inzwischen eine Schlüsselqualifikation. In Workshops schulen wir Frauen dabei, ihre digitalen Fähigkeiten zu vertiefen und im täglichen Arbeitsablauf anzuwenden.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Workshops und Beratungen im Job- und Integrationsbüro

Kernbaustein der Initiative ist ein Job-, Qualifizierungs- und Integrationsbüro in Augsburg. Brossardt erklärte das Modell: „In verschiedenen Workshops arbeiten die Teilnehmerinnen online oder in Präsenz gemeinsam mit inhaltlich unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten wie Resilienz, Selbstwirksamkeit oder Selbstmanagement. Dabei profitieren sie vom gegenseitigen Wissensaustausch. Auch externen Kundinnen steht die Tür für Beratungen und Workshops jederzeit offen. Die Unternehmen finden ein Forum, in dem sie neue, potenzielle Beschäftigte vor Ort kennen lernen.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Frauen sollen bessere Unterstützung erhalten

Ralf Holtzwart, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit erklärte: „Es ist wichtiger denn je, das Know-How der Frauen mit einzubeziehen und es weiter zu verbessern. In dieser Maßnahme werden Frauen auf diesem Weg unterstützt und individuell begleitet. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses gelungene Projekt gemeinsam mit der vbw anbieten können und vor allem Frauen dabei unterstützen, ihren Weg zu gehen.“