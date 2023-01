Wegen Fahrermangel: swa dünnt ihren Fahrplan in Augsburg aus

ÖPNV

Der Fahrplan bei Bus und Tram wird in Augsburg ausgedünnt. Gleichzeitig wurden jedoch die Ticketpreise angehoben. Foto: Michael Ermark / B4BSCHWABEN.de

Ein ausgedünnter Fahrplan stößt bei Menschen, die auf den ÖPNV angewiesen sind, selten auf Zustimmung. Doch der Jahresstart ist für das Image der Stadtwerke Augsburg 2023 besonders schwierig. Denn durch den hohen Krankenstand – nach Informationen der Augsburger Allgemeinen ist derzeit rund jeder fünfte Mitarbeiter krank – muss der Fahrplan ausgedünnt werden. Das geringere Angebot kommt dabei zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: denn erst jüngst wurden die Ticketpreise für Bus und Tram wieder erhöht.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Bürger wünschen sich mehr Querverbindungen

Unterdessen hat der AVV eine Online-Befragung über die Kundenzufriedenheit beim ÖPNV durchgeführt. Über 3.000 Bürger haben daran teilgenommen. Die Online-Umfrage mit freiwilliger Teilnahme könne keine statistisch gesicherten Aussagen treffen, heißt es vom AVV, ermögliche aber Trends in den Einschätzungen der Bürgerinnen und Bürger zu identifizieren. „Um die Ergebnisse besser interpretieren zu können, haben wir eine Unterteilung der Teilnehmer nach drei Räumen vorgenommen: Augsburger Stadtkern, Augsburger Stadtrand und stadtnahe Gebiete sowie die Region“, erklärt Dr. Linda Kisabaka, Geschäftsführerin des AVV.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wie zufrieden sind die Kunden der swa?

In der Bewertung der bestehenden Fahrtangebote zeigen sich wegen der unterschiedlichen Ausgangspositionen deutliche Unterschiede zwischen den drei Räumen: Im Stadtkern Augsburg sind zwischen 51 und 87 Prozent der Befragten mit dem Fahrtangebot zufrieden – einzige Ausnahme ist das Angebot an Sonn- und Feiertagen nach 18.00 Uhr. Am Stadtrand und in stadtnahen Gebieten sind zwischen 58 und 70 Prozent mit dem Angebot werktags und samstags von 6.00 bis 18.00 Uhr zufrieden, mit dem Angebot nach 18.00 Uhr sowie an den Wochenenden weniger als die Hälfte. In der Region sind 50 Prozent mit dem Angebot werktags von 6.00 bis 18.00 Uhr zufrieden, in den anderen Zeiträumen weniger als 30 Prozent.