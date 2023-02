Akuter Fahrermangel: Stadtwerke Augsburg passen Fahrpläne erneut an

ÖPNV

Am Augsburger Verkehrsknotenpunkt Königsplatz. Foto: B4BSCHWABEN.de

Die Verkehrs- und Logistikbranche leidet wie viele andere Branchen unter dem Fachkräftemangel. Nach Angaben des Verbandes der Omnibusunternehmen fehlen in Deutschland knapp 8.000 Busfahrer. Das hat Auswirkungen auf das Nahverkehrsangebot - auch in Augsburg, denn die swa spüren den anhaltenden Fachkräftemangel. Zusätzlich wirkt sich derzeit immer noch eine hohe Krankenquote von bis zu 20 Prozent auf den Einsatz des Fahrpersonals aus. Und: In den kommenden Monaten werden notwendige Ersatzverkehre und Umleitungen durch zahlreiche Baustellen zusätzliches Fahrpersonal erfordern. Deshalb muss am 27. Februar sowie am 20. März der Fahrplan in zwei Schritten nochmals angepasst werden.

Für welche Linien ändert sich in Augsburg der Fahrplan?

Um kurzfristige Fahrtausfälle möglichst zu vermeiden, wurde seit Oktober 2022 der Straßenbahntakt in den Randzeiten unter der Woche bereits ab 19 Uhr von 7,5-Minuten auf 15-Minuten reduziert, anstatt ab 20:30 Uhr. Ab 27. Februar soll nun auch an Samstagen der Takt bereits ab 19 Uhr von dem zehn- auf den 15-Minuten-Takt wechseln. Nur eine Zeitverschiebung gibt es auf den Linien 22 und 23. Die Busse der beiden Linien fahren montags bis samstags ab 19 Uhr nicht mehr gleichzeitig ab Berliner Allee Richtung Firnhaberau bzw. Hammerschmiede ab, sondern um 15 Minuten versetzt.

Wie wird der Augsburger Bustakt angepasst?

Mit Beginn der größeren Baustellen wird ab 20. März der Bustakt tagsüber montags bis freitags außerhalb der Spitzenzeiten von 15 auf 20 Minuten erweitert. Sonntags verkehren die Busse – mit Ausnahme der Linien 32 und 41 – im 30-Min-Takt. In den Osterferien wird der Ferienfahrplan bei der Straßenbahn auf zehn Minuten und beim Bus auf durchgehend 20 Minuten angepasst. Die Änderungen sollen voraussichtlich bis in den Herbst wirksam bleiben müssen. Die beiden kommenden Fahrplananpassungen sind Teil eines Vier-Punkte-Programms, mit dem die swa ihre Herausforderungen bewältigen will.

Wie wollen die Stadtwerke Augsburg neue Busfahrer finden?

Die swa wolle als Teil des Vier-Punkte-Programms noch stärker als bisher werben, um neues Fahrpersonal zu gewinnen. Dazu werde es eine Ausbildungsoffensive geben. „Wir wollen etwa mit einem Bewerbungsbus aktiv auf mögliche neue Mitarbeitende zugehen“, erläutert swa-Geschäftsführer Dr. Walter Casazza. Es sollen auch Einstellungen einfacher und Vorteile stärker herausgestellt werden. Hierzu arbeite die swa bereits mit der Agentur für Arbeit zusammen. Außerdem gebe das Programm vor, den Fahrdienst attraktiver zu machen. Beispielsweise liege die Erfüllungsquote bei den „Wunschdienstplänen“ der Fahrgäste aktuell bereits bei rund 90 Prozent. „Hier wird weiteres Verbesserungspotential geprüft“, sagt Casazza.