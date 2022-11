Wasserstoff-Strategie: Quantron erweitert Führungsteam

Personalie

Das Headquater der Quantron AG in Gersthofen. Foto: Quantron AG

Michael Perschke, der Ceo der Quantron AG freut sich weitere Führungskräfte im Team zu begrüßen. Gemeinsam wollen sie „an der Vision arbeiten, die Quantron AG zu einem globalen H2-Player in Europa und den USA aufzubauen, mit weiterem Wachstumspotenzial im Mittleren Osten und Indien.

Director Global Communications & Business Developement

Jörg Zwilling übernimmt die die globalen Kommunikations- und PR-Aktivitäten von Quantron als Director Global Communications & Business Development. Der ausgebildete Jurist kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in vertriebsorientierten Funktionen mit globaler Verantwortung zurückgreifen. Bisher verantwortete er Marketing und Kommunikationsfunktionen bei Marken wie Harley-Davidson, Mercedes-Benz und Daimler Nutzfahrzeuge. Als zweifacher Gründer erwarb Zwilling persönliche Erfahrung im Bereich Geschäftsentwicklung.

Head of Investor Relations & Funding

Julia Szeszat unterstützt das Management-Team im Bereich Finance beim Thema Corporate Investor Relations. Über zehn Jahre Erfahrung hat sie in der Investor Relations Funktion gesammelt, unter anderem in der adidas Group und der Linde AG. Dort schloss sie auch ihre Zertifizierung als CIRO ab. Anschließend baute Szesat bei der Firma Hensoldt die IR-Funktion auf, führte den Börsengang an die Frankfurter Börse durch und begleitete im vergangenen Jahr bei dem Münchner Startup Sono Motors den Börsengang an die Nasdaq. Bei Quantron liegt ihr Fokus auf dem Aufbau der Investor Relations Funktion, der Finanzierungsrunde und weiteren Schritten auf dem Kapitalmarkt.

Head of Business Controlling

Als weitere Ergänzung im Bereich Finance ist Moritz Meyle ab sofort als Head of Business Controlling für die Quantron AG tätig. Er wird sich auf die Steigerung finanzieller Produktperformance und die Unternehmensplanung konzentrieren. Zuletzt koordinierte er das Portfoliocontrolling bei der Audi AG. Als studierter Ingenieur bringt Meyle zusätzlich Erfahrung als Entwickler im Bereich Fahrdynamik sowie Produktionserfahrung aus dem Vorseriencenter bei Seat in Barcelona mit.

Director Customer Service and Digital Ecosystem

Tarkeshwar Rao wird als Director Customer Service and Digital Ecosystem, Quantrons Aktivitäten im Bereich Kundenservice und Digitalisierung der 360 Grad Customer Journey. Zudem wird er das Kooperationsprojekt mit Quantrons indischem Partner ETO Motors Private Limited leiten. Rao verfügt über 19 Jahre Erfahrung in der Automobil-/Nutzfahrzeugbranche, unter anderem durch Anstellungen bei Mercedes-Benz India, über acht Jahre bei Audi India sowie zuletzt bei Automobili Pininfarina als Head of Global After Sales.

Head of Product Management

Torsten Petrich übernimmt die Position des Head of Product Management. Bei Quantron wird er unter anderem die Steuerung von Produktentwicklungsprozessen verantworten sowie den Vertrieb auf Produktseite unterstützen und Produkt-Schulungen leiten. Petrich verfügt über 32 Jahre Erfahrung in der Nutzfahrzeugbranche, unter anderem in der Leitung internationaler Großprojekte bei MAN Truck & Bus SE im asiatischen Raum, zuletzt als Head of Sales and Operations in Hongkong.