Was die Teilnehmer des M-net Firmenlaufs 2022 wissen müssen

Am 2. Juni 2022 findet der M-net Firmenlauf Augsburg, die größte Breitensportveranstaltung Schwabens, bereits zum 11. Mal statt. Nachdem der Lauf 2020 rein virtuell und in 2021 in einer virtuellen Form mit echten Aktionspunkten vor Ort stattfand, wird der Lauf 2022 als Hybrid-Lauf durchgeführt. Es wird also erneut einen virtuellen Lauf geben, aber auch, wie in den Jahren vor Corona, einen Präsenzlauf mit Start und Ziel an der Messe. Wie der Veranstalter, die km Sport-Agentur, nun vermeldet, hat man sich entschlossen, den Präsenzlauf auf jeden Fall durchzuführen.

M-net Firmenlauf ist auch Charity-Lauf

Neben dem gemeinsamen Erlebnis für Augsburgs Unternehmen und Läuferschaft steht

beim M-net Firmenlauf Augsburg der gute Zweck im Mittelpunkt: Gemäß dem Motto „Laufend helfen“ stellt die km Sport-Agentur, Veranstalterin des Laufs, bereits seit dem ersten Lauf 2012 jeweils einen Teil der Startgebühren für soziale Zwecke im Raum Augsburg zur Verfügung. Für die Charity-Aktion 2022 werden aktuell auch noch soziale Projekte gesucht.

Weshalb der Lauf dieses Jahr in Präsenz startet

Rund 4.700 Teilnehmer haben sich laut aktuellem Anmeldestand bis dato für den 5,3 Kilometer langen Lauf mit Start und Ziel an der Messe Augsburg angemeldet. Und auch, wenn dies die ursprünglich von Seiten des Veranstalters genannte, aus wirtschaftlichen Gründen notwendige, Mindestteilnehmerzahl von 5.000 nicht erfüllt, hat man sich bei Veranstalterin km Sport-Agentur nun dazu entschieden, Tatsachen zu schaffen und den 11. M-net Firmenlauf am 2. Juni 2022 stattfinden zu lassen: „Nach zwei Jahren Pandemie-Bedingungen möchten wir unseren Läuferinnen und Läufern endlich wieder das bieten, was den Reiz des M-net Firmenlauf Augsburg ausmacht: Die besondere Atmosphäre vor dem Start, den gemeinsamen Wettkampf, Stimmung an der Strecke und die gemeinsame Party mit Live-Konzert an der Messe nach dem Zieleinlauf! Wir freuen uns sehr, nun grünes Licht für die Veranstaltung geben zu können!“ erklärt Katja Mayer von der km Sport-Agentur in Stadtbergen, Initiatorin und Organisatorin der Veranstaltung, zu der Entscheidung. Aus Infektionsschutz-Gründen hat die km Sport Agentur die diesjährige maximale Startplatzzahl auf maximal 8.000 festgelegt. Für den virtuellen Lauf gibt es keine Obergrenze. Teilnahmewillige können also selbst entscheiden, ob sie lieber am gemeinsamen Erlebnis an der Messe teilnehmen, oder für sich alleine laufen möchten.

So läuft das Event in Augsburg ab

Start und Ziel des M-net Firmenlaufs sind wieder an der Messe Augsburg angesiedelt. Gelaufen wird im Uhrzeigersinn über Innovationspark, Bürgermeister-Ulrich-Straße und Schmelzerbreitenweg zurück zur Messe. Die von den Läufern zu absolvierende Strecke fällt in diesem Jahr mit 5,3 Kilometer kürzer aus als sonst: Notwendig macht dies die geänderte Straßenführung im Bereich der Nordseite des Innovationsparks.

Für alle Teilnehmer gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Starterpaket mit Startnummer und

Beigaben der Sponsoren. Im Ziel erhält jeder Läufer eine Finisher-Medaille und Zielverpflegung mit verschiedenen Getränken, Backwaren und Obst. Auch die After-Run Party mit Live-Open-Air-Konzert ist von den Veranstaltern wieder geplant.