Der 11. M-Net Firmenlauf Augsburg steht vor der Tür

Gutes zu tun hat Tradition bei der km Sport-Agentur, Veranstalterin des M-net Firmenlauf Augsburg. Bei allen hauseigenen Veranstaltungen behält die Stadtberger Agentur einen Teil der Teilnehmergebühren nicht selbst ein, sondern unterstützt damit soziale Zwecke im Raum Augsburg. Auch der M-net Firmenlauf Augsburg bildet da keine Ausnahme: Seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2012 kam auf diese Weise ein Spendenbetrag von insgesamt über 140.000 Euro zusammen. Nun steht der Spendenempfänger für die 2022er Ausgabe des Laufs fest.

Der Gesamtspendenbetrag geht an eine örtliche Schule

Seit Ende des vergangenen Jahres wurde im Rahmen der Charity-Aktion des M-net Firmenlauf Augsburg per Bewerbungsverfahren nach lohnenswerten Projekten gesucht. Aus den eingegangenen Projektanträgen hat das Team der km Sport-Agentur rund um Katja Mayer, Inhaberin der Agentur und Initiatorin des Firmenlaufs, nun den Spendenempfänger ausgesucht: den Gesamtspendenbetrag von über 5.000 Euro wird die Augsburger Kapellen-Mittelschule erhalten. Die Mittelschule in Augsburg-Oberhausen besuchen mehr als 500 Schüler aus 28 Nationalitäten in den 5. bis 10. Klassen. Um als Gemeinschaft zusammenzuwachsen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl auch über den Schulalltag hinaus zu entwickeln, braucht es Anreize und ein entsprechendes Umfeld auch jenseits des Unterrichts.

Außenbereich der Schule ist durch Verfall kaum nutzbar

Das Schulgebäude verfügt nur über zwei kleine Turnhallen und ein Mini-Fußballfeld. Die Sprunggrube und Laufbahn konnten aus finanziellen Gründen von der Stadt Augsburg nicht erhalten werden - durch starken Moosbewuchs sind sie nicht mehr nutzbar. Ebenso wenig zur Verfügung steht der schuleigene Basketball-Platz: Er liegt seit zehn Jahren brach und ist aus Sicherheitsgründen mit Bauzäunen abgesperrt. Auch das Klettergerüst auf dem kleinen Spielplatz der Schule musste aus Altersgründen abgebaut werden.

Ideen und Konzeptsammlung für den neuen Außenbereich laufen

Das Team der Kapellen-Mittelschule rund um Rektorin Angelika Bayer, Vertrauenslehrerin Nina Kempf und Brigitte Lehenberger als Vertreterin des Kollegiums wird deshalb aktiv und ist bereits mit großem Engagement dabei, gemeinsam mit den Schülern Ideen für die Neugestaltung der Außenbereiche zu sammeln und Modelle zu bauen. Mit Gertrud Szugat aus Friedberg wurde eine externe Landschaftsgärtnerin eingebunden, die aus den vielen Ideen ein Gesamtkonzept entwickelt und in entsprechenden Plänen zusammenführt.

Finanzierung des Basketball-Korb-Bereichs von den Spendengeldern gedeckt

Mit den Spendengeldern des M-net Firmenlauf ist geplant, einen neuen Basketball-Korb-Bereich zu finanzieren. Die Kosten für diesen Teilbereich liegen bei ca. 5.000 Euro und sind damit gut mit den Firmenlauf-Geldern darstellbar. „Wir sind begeistert, mit dem M-net Firmenlauf Augsburg erneut ein so lohnenswertes Projekt unterstützen zu können!“ so Katja Mayer von der km Sport-Agentur. „In den letzten Wochen und Monaten haben uns zahlreiche tolle Projektanträge erreicht. Gerne hätten wir alle Projekte unterstützt – leider ist dies jedoch nicht möglich. Wir sind beeindruckt von den Ideen und der Vorarbeit, die von Seiten der Schulgemeinschaft der Kapellen-Mittelschule bereits in das Projekt geflossen sind und glauben, mit unseren Spendengeldern hier einen dringend notwendigen Beitrag zur Gestaltung attraktiver Sport- und Freizeitbereiche für die Schüler zu leisten. Allen, die in diesem Jahr leider nicht ausgewählt werden konnten, können wir nur empfehlen: Bewerben Sie sich im nächsten Jahr erneut! Auch in 2023 werden wir unsere Charity-Aktion fortsetzen!“ Insgesamt werden für die gesamte Sanierung der Freiflächen an der Schule voraussichtlich mehr als 50.000 Euro anfallen.