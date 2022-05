Augsburger M-net Firmenlauf 2022: Hier werden Fotos geschossen

Am Donnerstag gehen Augsburgs Firmen wieder gemeinsam an den Start. Während in der Hochphase der Pandemie ausschließlich individuelle Strecken absolviert wurden, sammeln sich 2022 die Teilnehmer des M-Net Firmenlaufs wie gewohnt am Augsburger Messegelände. Ab 19 Uhr gilt es für die Läufer sich auf 5,3 Kilometern zu beweisen, um vielleicht sogar am Ende auf dem Siegertreppchen zu stehen. Die schnellsten unter den knapp 5.000 Teilnehmern werden direkt im Anschluss geehrt. Doch nicht nur die persönliche Laufzeit steht bei der Veranstaltung im Vordergrund, sondern endlich wieder auch das Gruppenerlebnis. Dieses bildlich festzuhalten, wird auch dieses Jahr wieder möglich sein.

Wo sie Fotografen antreffen können

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN wird das Event vor Ort begleiten und lädt Sie daher zu den Fotopoints am Start- und Zielpunkt des M-Net Firmenlaufs ein. Im Anschluss finden Sie Ihre Bilder in einer Bildergalerie auf unserer Seite wieder, in welcher Sie alle Eindrücke zum gesamten Tag sehen können. Mit dem Start des Unterhaltungsprogramms ab 16:30 Uhr treffen Sie unsere Redakteure auf dem Messegelände an. Auch nach dem Lauf werden wir die Stimmung weiter einfangen, sobald die After-Run-Party und der Auftritt von SM!LE stattfinden.

Wofür die Anmeldegebühren gespendet wurden

Alle die dann mit dabei sein werden, haben bereits Gutes getan. Denn wie immer spendet die km Sport-Agentur als Veranstalterin einen Teil der Anmeldegebühren. Pro Läufer geht davon ein Euro an die Augsburger Kapellen-Mittelschule. In diesem Jahr sollen somit mehr als 5.000 Euro an Unterstützungsgeldern gesammelt worden sein. Genug um einen neuen Basketball-Korb-Bereich zu bauen, für welchen die Schule die Spendensumme nutzen möchte. Katja Mayer, Inhaberin der km Sport-Agentur, sei „begeistert, mit dem M-net Firmenlauf Augsburg erneut ein so lohnenswertes Projekt unterstützen zu können“.

Tausende weitere Anmeldungen waren noch möglich

Das Teilnehmerlimit von 8.000 Menschen konnte nicht erreicht werden. Dies könnte jedoch auch der Option geschuldet sein, virtuell teilzunehmen zu können. Wie angekündigt findet die Veranstaltung in Augsburg in hybrider Variante statt. Abseits des Messegeländes bleiben Streckenwahl und Uhrzeit den weiteren Läufern daher selbst überlassen.