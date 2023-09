Warum zum Sommerendspurt die Zahl der Arbeitslosen in Augsburg steigt

Arbeitsmarkt

Archivbild. Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg. Foto: Agentur für Arbeit Augsburg

Mit dem Sommerausklang nehmen nicht nur die Temperaturen wieder ab, auch die Zahl der Beschäftigten verbucht parallel einen spürbaren Einbruch. Denn die vielen Ferien- und Sommerjobs laufen aus und erhöhen somit die Arbeitslosenquote. Eine alljährliche Entwicklung, die sich auch in diesem September wieder für den Bezirkskreis der Agentur für Arbeit festhalten lassen wird. In der Endabrechnung für den August zeichnet sich jedoch bereits zuvor ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosenquote ab. „Wie auch für den August üblich, steigen die Zahlen der Arbeitslosigkeit an. Doch dieses Mal fällt der Anstieg höher aus als in den Vorjahren. Wir haben 1.367 mehr Arbeitslose als im Vormonat und 108 mehr gegenüber dem Vorjahresmonat“, berichtet Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg.

Warum steigt die Arbeitslosigkeit in Augsburg stärker als sonst an?

Diese Zunahme resultiere einzig und allein aus mehr Arbeitslosen im Bereich SGB III wie die Agentur für Arbeit bekanntgibt. „Stark gestiegen sind in diesem Monat die Zahl der arbeitslosen Ausländer und die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen. Wobei letzteres Phänomen jeden August wiederkehrt. Insgesamt betrachtet weist unsere Arbeitslosenstatistik in diesem Monat 16.803 Arbeitslose und eine Quote von 4,2 Prozent aus“, erklärt Koller-Knedlik. Grund zur Panik liefert dieser vergleichsweise hohe Anstieg allerdings nicht. Im Vorjahr lag die Arbeitslosenquote in Augsburg sogar bei 4,3 Prozent und damit über dem aktuellen Ist-Wert.

Fehlt es in Augsburg an Arbeit?

Dass sich die Quote mangels vorhandener Arbeitsplätze so gebildet hat, kann in Augsburg ausgeschlossen werden. „Der Stellenbestand in unserer Region bleibt nach wie vor hoch. Wir haben derzeit 6.525 offene Stellen, das sind 106 weniger als vor einem Monat und 560 oder 7,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Wir sind weiterhin froh über eine große Bandbreite freier Stellen in allen Anforderungsbereichen und Wirtschaftszweigen. Neben der Arbeitnehmerüberlassung suchen auch der Einzelhandel und das Verarbeitende Gewerbe verstärkt Arbeitskräfte“, sagt Elsa Koller-Knedlik.

So schneiden die einzelnen Regionen in Augsburg ab

In der Stadt Augsburg liegt die Zahl der Arbeitslosen bei 10.057. Das sind 720 oder 7,7 Prozent mehr als einen Monat zuvor und entspricht einer Quote von 5,9 Prozent (5,4 Prozent im Vormonat). Im Landkreis Augsburg gibt es im August 438 Arbeitslose oder 10,6 Prozent mehr im Vergleich zum Vormonat: 4.559 sind derzeit registriert. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 183 oder 4,2 Prozent Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote steigt auf 3,1 Prozent. Im Landkreis Aichach-Friedberg sind im August 2.187 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 209 Arbeitslose oder 10,6 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Im Vergleich zu August 2022 sind es 80 oder 3,5 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote zum Vormonat steigt auf 2,8 Prozent.