Warum schließt Bücher Pustet in der Augsburger Innenstadt?

Bücher Pustet hat in Augsburg Tradition. Seit Ende der 80er Jahre besteht die Filiale in der Karolinenstraße zwischen dem Dom und dem Rathausplatz. Doch damit ist bald Schluss. Denn bis Mitte 2022 wird der Buchhändler die Augsburger Filiale räumen. Gründe dafür gibt es gleich mehrere.

Für den Auszug aus der Karolinenstraße in der Augsburger Innenstadt gibt es zweierlei Gründe. Zum einen habe sich, erklärt Anton Neugirg, die Lage in der Karolinenstraße innerhalb der vergangenen Jahre zum Nachteil für die Buchhandlung entwickelt. Dies habe dazu geführt, dass der Kundenstamm kontinuierlich schrumpft. Kurzum: In der jetzigen Lage unter den jetzigen Umständen ist das Geschäft in der Karolinenstraße nicht mehr so rentabel, wie es für einen erfolgreichen Standort sein sollte.

Zudem soll das denkmalgeschützte Gebäude, in der sich Bücher Pustet noch bis Mitte des kommenden Jahres befindet, laut Medienberichten verkauft worden sein. Der Käufer, ein Augsburger Immobilien-Unternehmen, soll demnach größere Änderungen am Haus planen.

Doch die Schließung der Filiale in der Karolinenstraße bedeutet nicht das Ende von Bücher Pustet in Augsburg. Anton Neugirg erklärte auf Nachfrage gegenüber unserer Redaktion, dass das Unternehmen plane, dem Standort Augsburg treu zu bleiben. Derzeit ist der Buchhändler auf der Suche nach einem neuen Standort für eine Filiale. Diese soll eine Fläche zwischen 400 und 1.000 Quadratmetern haben und nicht mehr als zweigeschossig sein. Außerdem sollte sie sich optimalerweise in der zentralen Augsburger Innenstadt befinden. Ob schon ein spezielles Objekt in Aussicht steht, bestätigte Bücher Pustet dabei noch nicht.