Das passiert mit dem Augsburger Baudenkmal in der Volkhartstraße

Das Bild der Augsburger Innenstadt ist geprägt von Altbauten, die den Straßen einen historischen Charakter verleihen. Dazu zählt auch das Gebäude in der Volkhartstraße. Mit sieben Stockwerken und einer zentralen Lage nahe dem Stadttheater weist es eine langjährige Geschichte vor. Das denkmalgeschützte Haus mit Backsteinfassade verwahrloste dennoch in den vergangenen Jahren. Die Kragler Immobilien GmbH nahm sich daher den weitreichenden Sanierungsmaßnahmen des Objekts an. Nun steht die Wiedernutzung der 4.000 Quadratmeter großen Büroflächen bevor.

Kragler Immobilien GmbH hat das Baudenkmal bezugsfertig sanieren lassen. Foto: Eckhart Matthäus

Entworfen wurde es von dem gebürtigen Augsburger Architekten Robert Pfaud. Die historische Bedeutung seiner Arbeit ist für seine Heimatstadt enorm. Das Gebäude gilt als erster großer Neubau der Nachkriegszeit. Zudem fasste es damals mit sieben Obergeschossen eine noch unerreichte Höchstmarke. Das Denkmal aus den 1950er Jahren wurde durch die Sanierung nicht komplett entfremdet. Einzelne Bestandselemente sollen daher weiterhin Teil des Objekts sein.

Die Räumlichkeiten des Gebäudes ähneln denen eines Lofts. Deshalb sind die Büros vor Ort mit Holzfußböden und Decken in Höhe von 3,20 Metern ausgestattet. Hinzu kommen Glasfronten, Decken-, Fußboden- und Wandheizungen. Außerdem sind Balkone und Dachterrassen Teil des äußeren Erscheinungsbildes. Für digitales Arbeiten verfügt das Baudenkmal über einen Glasfaseranschluss. Mit einem kurzen Fußweg zum Königsplatz und Augsburger Hauptbahnhof verfügt die Immobilie über nahegelegene Verkehrsanbindungen.

Zuletzt bezog das Ordnungs- und Jugendamt das Augsburger Baudenkmal. Acht Monate nach Vermietungsbeginn kann die Kragler Immobilien GmbH Vollvermietung bekannt geben. Ankermieter wird das Landratsamt Augsburg mit dem Bezug des Erdgeschosses bis einschließlich des vierten Obergeschosses. Auf den insgesamt 2.700 Quadratmetern wird die Fläche für den Bereich „Jugend, Familie und Bildung“ genutzt. In den oberen Etagen werden Mission EC GmbH, Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e. V. und Franchisee -Finance to the next Level GmbH vertreten sein.