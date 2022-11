Wann findet der Augsburger Christkindlesmarkt statt?

Veranstaltung

Augsburg leuchtet: Im Advent 2022 findet der traditionelle Christkindlesmarkt nach einer Corona-Zwangspause wieder statt. Foto: Regio Augsburg Tourismus GmbH

Nach über zwei Jahren Zwangspause kehrt der Augsburger Christkindlesmarkt zurück. An welchem Tag die Eröffnung angesetzt ist.

Der Weihnachtsmarkt in Augsburg zählt zu den ältesten in ganz Deutschland. Mit seiner Renaissancekulisse in der Innenstadt untermauert er dies normalerweise im jährlichen Turnus.

Doch seit 2020 hat die Pandemie mit ihren Einschränkungen das Essen von Bratwurst, Germknödel und Schupfnudeln verhindert. Nun aber werden die Sehnsüchte nach Punsch und Glühwein im Stadtzentrum wieder erfüllt. Der seit dem 15. Jahrhundert bekannte Christkindlesmarkt kehrt im Advent 2022 zurück.

Wann eröffnet der Augsburger Weihnachtsmarkt.

Der Tag der Rückkehr fällt auf den Montag am 21. November. Mit Beginn um 18 Uhr wird dies mit dem traditionellen Augsburger Engelesspiel zelebriert. Dass Augsburgs Innenstadt im Advent 2022 dank des Christkindlesmarktes wieder zum leuchtenden Publikumsmagneten wird, ist für Tourismuschef Götz Beck ein willkommenes „Vorweihnachtsgeschenk“. Er hebt dafür die Bedeutung der Veranstaltung hervor: „Der Christkindlesmarkt ist eines der großen Zugpferde im Augsburg-Tourismus – und gerade in der Vorweihnachtszeit ein gern gesehener Faktor für die Belebung der Innenstadt.“

Christmindlesmarkt soll Jubiläum einleiten

Darüber hinaus, erklärt Beck, komme es gerade Ende 2022 sehr gelegen, dass das Rathaus, der Perlachturm und auch der Neue Bau an der Nordseite des Rathausplatzes buchstäblich in ein gutes Licht gerückt werden. Ganz nebenbei wird das leuchtende Renaissanceensemble damit quasi zur „Werbebande“ für das 2023 anstehende Jubiläumsjahr des Architekten dieser Bauten – des Augsburger Stadtwerkmeisters Elias Holl. Vor 450 Jahren war der geniale Baumeister im Augsburger Ulrichsviertel geboren worden. Die Stadt ehrt ihn durch eine Ausstellung der Kunstsammlungen Augsburg: „Elias Holl 1573 –1546“. Die Holl-Schau soll vom 16. Juni bis zum 17. September 2023 im Maximilianmuseum Augsburg zu sehen sein.