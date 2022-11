Swa Christkindltram fährt wieder durch Augsburg

Christkindlesmarkt

Die weihnachtliche Christkindltram fährt wieder durch Augsburg. Foto: swa

Zur Eröffnungs- und Abschlussfeier des Christkindlesmarkts am Montag, 21. November und Freitag, 23. Dezember sowie beim „Engelesspiel“ an den Adventswochenenden jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag ist die Maximilianstraße im Bereich des Rathausplatzes gesperrt. Deswegen werden die Straßenbahnlinien 1 und 2 in diesen Zeiträumen im Bereich der Innenstadt umgeleitet. Zur Eröffnungs- und Abschlussfeier fahren die Ersatzbusse B1 und B2.

Ersatzbusse für Eröffnungs- und Abschlussfeier

Der Ersatzbus B1 fährt zwischen 17:30 und 19 Uhr alle zehn Minuten zwischen den Haltestellen „Pilgerhausstraße“ und „Königsplatz“. Die Straßenbahnen der Linie 1 wenden jeweils am Kö und an der Pilgerhausstraße. Der Ersatzbus B2 fährt zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr alle 15 Minuten zwischen den Haltestellen „Oberhausen Bf/Helmut-Haller-Platz“ und „Königsplatz“. Die Straßenbahnlinie 2 wird zwischen Kö und Wertachbrücke über die Trasse der Linie 4 umgeleitet. Zum „Engelesspiel“, das jeweils an den Adventswochenenden am Freitag, Samstag und Sonntag um 18 Uhr stattfindet, fährt der Ersatzbus B2 zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr alle 15 Minuten zwischen den Haltestellen „Oberhausen Bf/Helmut-Haller-Platz“ und „Königsplatz“.

Christkindltram: Wunsch einwerfen und gewinnen

Die Christkindltram der swa fährt ab Montag, 21. November bis einschließlich Montag, 26. Dezember durch Augsburg und verbreitet vorweihnachtliche Stimmung. Außen gestaltet und innen mit Christbaumschmuck verziert, rollt sie auf täglich wechselnden Linien durch die Stadt. Auch in diesem Jahr erfüllen die swa mit der swa Wunschbox in der Christkindltram Wünsche. Einfach in die Christkindltram steigen, Wunschzettel schreiben und einwerfen. Mit ein bisschen Glück bekommen die Gewinnerinnen und Gewinner dann schon vor Heilig Abend ein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk.

Swa Gepäckbus lagert Einkaufstüten für Christkindlesmarkt-Besucher

Die swa stellen ab Dienstag, 22. November bis einschließlich Freitag, 23. Dezember am Merkurbrunnen am Moritzplatz wieder den swa Gepäckbus auf. Dort können die Shopping-Tüten gratis zwischengelagert werden. Der Service orientiert sich an den Öffnungszeiten des Christkindlesmarkts und steht von Montag bis Donnerstag zwischen 12 und 20:30 Uhr sowie freitags und samstags jeweils von 12 bis 22 Uhr bereit.