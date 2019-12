VR-Bank H&G und der FC Augsburg eröffnen gemeinsame Filiale

Die neue Filiale der Genossenschaftsbank in der Augsburger Stadtmitte wird nicht von der VR-Bank H&G allein betreut. Auch Partner FC Augsburg ist dabei. Am 20. Dezember eröffnete der neue Standort in der Annastraße für Kunden.

Bankgeschäft im Wandel

„Das Bankgeschäft durchläuft gerade einen dramatischen Wandel. Die ganze Branche sucht neue Wege, um persönliche Beratung und Online-Angebote den Menschen nahe zu bringen. Ja, mit dem FCA als Partner ‚unter einem Dach‘ beschreiten wir einen ungewöhnlichen Weg zu diesem Ziel. Aber wir sind überzeugt, dass dies bei den Kunden gut ankommt“, erklärt Georg Schneider, Vorstandsvorsitzender VR-Bank H&G, zur neuen Filiale in der Annastraße. Neben allen Bank-Dienstleistungen, werden auch Fußballtickets für das nächste FC Augsburg Heimspiel vor Ort angeboten.

FCA wollte sich in der Innenstadt platzieren

Auch Partner FCA ist von der Zusammenarbeit überzeugt und begeistert. Michael Ströll, kaufmännischer Geschäftsführer des FC Augsburg: „Wir arbeiten seit vielen Jahren partnerschaftlich und erfolgreich zusammen. Als es darum ging, uns beide mit einer innovativen Idee im Herzen Augsburgs zu platzieren, kamen wir auf die Idee, Bankfiliale und FCA Anlaufstelle miteinander zu kombinieren.“ Dafür stellte der Club auch Teile der bisherigen Trainerbank aus der WWK Arena als Ausstattungsstück zur Verfügung. Der ganze Raum sowie die Beratungszimmer erhielten eine Fußball-Atmosphäre. Dafür wurde die AHA GmbH aus Gersthofen beauftragt. Michael Mayer, Geschäftsführer AHA, beschreibt die Architektur als „Begegnung von Tradition mit der Moderne“.

Digitale Banktechnik plus Mitarbeiter

Modern soll auch das Banking vor Ort sein. „Wir haben in der Annastraße alles verfügbar, was es derzeit an digitaler Banktechnik gibt“, erklärt Jürgen Reinthaler, Vorstandsmitglied VR-Bank H&G. Das bedeute aber keine reine „Selbstbedienung“. Es stehen weiter Mitarbeiter zur Beratung vor Ort bereit. „Im Fall des Falles nehmen wir sogar deren Smartphone in die Hand, um das Online-Banking zuverlässig zu installieren und eine erste Überweisung auszuführen“, so Reinthaler. Zudem habe jeder Mitarbeiter in der Filiale sein eigenes Tablet zur Hand, um die Technik sichtbar und nutzbar zu machen.

FCA und VR-Bank H&G planen gemeinsame Events

Die VR-Bank H&G will ihre neue Filiale auch zum Treffpunkt für alle Augsburger machen. Besonders aber für die Spor-Begeisterten: „Wir haben jetzt schon Dutzende von Ideen für Aktionen und Events“, so Schneider. „Das ist eine Bank, wie man sie in Deutschland noch nicht erlebt hat.“ Abends vorbeischlendernde Augsburger können zudem sofort erkennen, ob der FCA gewonnen hat: Dann leuchtet die ganze Filiale in Grün, wie die WWK Arena.