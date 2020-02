Grünbeck Wasseraufbereitung ist Sponsor der FCA-Fußballschule

„Trainieren wie die Profis, mit den Profis“ – unter diesem Motto bietet der FC-Augsburg in der FCA-Fußballschule Fußballtraining für Kinder und Jugendliche. Nun können sich die Kinder und die Verantwortlichen über sponsorenseitige Unterstützung freuen. Die Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH ist neuer Trikotsponsor der FCA-Fußballschule.

Grünbeck Wasseraufbereitung bereits Partner des FCA

Das Unternehmen aus Höchstädt an der Donau, das bereits Exklusivpartner des FC Augsburg ist und im Umfeld der FCA-Profis kommuniziert, will damit sein Engagement ausweiten. Ab sofort ist Grünbeck auf den Tickets der Kinder und der Kleidung der Trainer mit Logo vertreten. Zudem soll es unter anderem einige Aktivierungsmaßnahmen rund um die Fußballschule geben, wie zum Beispiel Gewinnspiele für kostenfreie Plätze, Beilagen in das Starterpakete für Kinder und ein eigenes Trainings-Camp in Höchstädt.

Dr. Günter Stoll, Geschäftsführer der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, ist begeistert: „Wir sind dem FC Augsburg schon seit einigen Jahren sehr verbunden. Die sehr gute Zusammenarbeit, das positive Feedback unserer Mitarbeiter, Kunden und Partner spornt uns an, in die Weiterentwicklung unserer Partnerschaft mit dem FC Augsburg zu investieren. Als Trikotsponsor der FCA-Fußballschule möchten wir das Heranführen der Kids an professionellen Fußball fördern. Das unterstützt uns natürlich auch bei der Steigerung der Markenbekanntheit und hilft, die Marke Grünbeck als WASSER-WISSER zu platzieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Förderung der sportlichen Betätigung unter Kindern und Jugendlichen

Und auch Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Augsburg, ist erfreut: „2019 hatten wir insgesamt mehr als 3.000 Kinder bei Trainingseinheiten in verschiedenen Angeboten der Fußballschule. Wir freuen uns sehr, dass unser Angebot so gut in der Region angenommen wird und sind stolz, mit der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH jetzt auch einen starken Partner an der Seite zu haben. Das hilft uns, eine sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen in der Region weiter zu fördern.“

„Es ist schön zu sehen, dass die Fußballschule FC Augsburg nun auch in Form eines Sponsorings die verdiente Anerkennung erfährt. Grünbeck Wasseraufbereitung bindet damit eine attraktive und reichweitenstarke Plattform für Kinder, Eltern, Großeltern und weitere Familienmitglieder in seine Kommunikation ein und schafft mit gezielten Aktivierungsmaßnahmen zudem interessanten Content, der vielfältig genutzt werden kann“, ergänzt der Teamleiter bei Lagardère Sports in Augsburg, Simon Wortmann.