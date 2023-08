Vor der Volksfest-Rückkehr: Schausteller kündigen „Sensations-Plärrer“ an

Veranstaltung

Joseph Diebold (2. v. l.), Vorstand des schwäbischen Schaustellerverbands, blickt euphorisch auf den Herbst-Plärrer-Start. B4BSCHWABEN.de

Der diesjährige Herbstplärrer wird bereits nächsten Freitag, den 25. August, traditionell durch den Fassanstich der Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber eröffnet. Schon am ersten Tag erwartet die Gäste ein buntes Feuerwerk. Zudem gibt es heuer gleich drei neue Fahrgeschäfte.

Zahlreiche Neuheiten sollen Gäste anlocken

Da es weiterhin sommerlich bleiben soll, können sich die Besuchenden eine Abkühlung holen: Erstmals bekommt die Wasserbahn „Jim & Jasper’s“ auf dem Herbstplärrer einen Platz. Mit einer Spritztour in Holzstämmen und rasanten Abfahrten aus 16 Metern Höhe bietet diese Wildwasserbahn Spaß für die ganze Familie. Wer noch mehr Adrenalin benötigt, kann das neue Hochfahrgeschäft „Excalibur“ ausprobieren. Zwischen den Rittern der Tafelrunde werden mutige Fahrgäste in 47 Meter Höhe katapultiert. Eine weitere Neuheit ist das Laufgeschäft „Glasfabrik“, in welchem sich – wie der Name schon verrät – ein kniffliger Irrgarten aus Spiegeln und Gläsern befindet.

Bekanntes Aufgebot an Fahrgeschäften

Die traditionellen Fahrgeschäfte dürfen in diesem Jahr natürlich nicht fehlen. Auf dem Plärrer-Gelände befinden sich wie immer das Riesenrad „Roue Parisienne“, die Rundfahrgeschäfte „Flipper“, „Break-Dance“, „Wellenflug“ und „Leopardenspur“ sowie zwei Autoskooterbetriebe. Auch auf die Geisterbahn „Daemonium“ wird nicht verzichtet. Neben Spezialeffekten werden sich die Akteure verstecken und die Fahrgäste, mit Rücksicht auf Alter, im richtigen Moment erschrecken. Des Weiteren werden eine Bungee-Trampolin-Anlage und insgesamt sieben Kinderfahrgeschäfte angeboten. Durch die Bummelpässe, die wieder durch Verlosungen zu erhalten sind, gibt es Freikarten sowie Vergünstigungen.

Sonderaktionen für Groß und Klein

Wie jedes Jahr findet jeweils mittwochs der Kinder- und Familientag mit ermäßigten Fahr- und Eintrittspreisen sowie Sonderangeboten an allen Geschäften bis 20 Uhr statt. Aus organisatorischen Gründen gelten die Angebote in den Festzelten jeweils nur bis 18 Uhr. Auch Ältere dürfen sich freuen, denn am Dienstag, den 29. August, findet der Seniorennachmittag statt. An diesem Tag erhalten die Teilnehmer gegen Bezahlung von fünf Euro einen Gutschein für eine Maß Bier, ein alkoholfreies Getränk sowie ein Paar Bratwürstel mit Brot. Die Gutscheine können ab dem 21. August, von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 12 Uhr, in der Geschäftsstelle des Seniorenbeirates erworben werden.

Was kostet die Maß?

Wenn die Preise nicht weiter angehoben werden, kostet eine Maß Bier im Binswangerzelt elf Euro. Im Schallerzelt werden 60 Cent mehr verlangt. Der Griff ins Portemonnaie sollte der Laune jedoch keinen Abbruch tun, denn in den Festzelten wird wieder ordentlich gefeiert und musiziert. Wer ruhigere Ecken bevorzugt, kann sich an den zahlreichen Imbiss- sowie Süßigkeitenständen umsehen. Angeboten werden Fischbratereien, Grillstände, Burger und Fingerfood sowie Backstuben. Zum Nachtisch gibt es dann allerlei Süßigkeiten wie Crêpés, glasierte Früchte und Eis. Auch an diesen Ständen gibt es allerlei Vergünstigungen durch den Bummelpass.