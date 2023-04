Videoüberwachung auf dem Augsburger Plärrer: Dieses Fazit zieht die Polizei

Volksfest

Simon Crauser von der Polizeiinspektion Augsburg-Mitte zeigt sich zufrieden mit der neuen Sicherheitsstrategie. Foto: B4BSCHWABEN.de

Im Vorfeld des Augsburger Plärrer sorgte ein neues Sicherheitskonzept für Aufsehen. Per Videoüberwachung soll das Volksfest sicherer werden. Zu welchem Ergebnis die Polizei nach einer Woche kommt.

Acht Kameras, verteilt über das gesamte Festgelände, unter ständiger Beobachtung: Mit dieser Strategie soll auf dem Plärrer fortan die Zahl der Vorfälle zurückgehen. Bislang gehe der Plan auch auf, wie Simon Crauser von der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in einem Zwischenfazit behauptet. „Das Ziel der Videoüberwachung ist es Konfliktpotenzial oder sich eine anbahnende Auseinandersetzung frühzeitig zu entschärfen. Mit den Bildern haben wir die Möglichkeit unsere Leute rechtzeitig einschreiten zu lassen. Das hat bislang auch so funktioniert wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte er über die erste Plärrerwoche.

Warum wird der Augsburger Plärrer mit Kameras überwacht?

Die Installation der Kameras, lasse sich nicht auf einen konkreten Fall zurückführen. Krauser nennt das neue Konzept hingegen als Standardmethode auf vergleichbaren Veranstaltungen: „Wir wollten uns für diesen Plärrer neu aufstellen. Mit den Auswertungen der vergangenen Festzeltwochen und dem Blick auf benachbarte Formate in Bayern haben wir uns dann entschieden unter anderem die Videoüberwachung neu einzurichten. Zwar ist der Plärrer eine stets familienfreundliche Veranstaltung, jedoch schafft dieser Schritt eine professionelle Möglichkeit unsere Einsatzkräfte besser zu betreuen und zu entlasten.“

Ist der Plärrer sicher, aber auch umsatzstark?

Insgesamt halte sich nach einer Woche die Zahl der nennenswerten Verstöße in Grenzen. Insbesondere Jugendgruppierungen sollen zwar verstärkt auffallen. Am Ende sei es aber nur zu sechs Widerständen und zwei Angriffen gegenüber der Polizei gekommen. Insgesamt eine überschaubare Bilanz bei den für Schausteller erfreulich hohen Besucherzahlen. „Auch trotz des teils wechselhaften Wetters ist der Augsburger Plärrer gut besucht. Das zeigt sich insbesondere in den stark ge- und überfüllten Bierzelten. Schwabens größtes Volkfest liegt damit im Trend. Der Kunde kommt gerne auf das Festgelände und zeigt sich auch bereit Geld auszugeben“, gibt Bruno Noli vom Schwäbischen Schaustellerverband bekannt.

Große Neuheit für den Herbstplärrer angekündigt

Nicht nur die Sicherheitskonzepte werden für den Augsburger Plärrer überarbeitet, auch das Programm erhält einen frischen Anstrich. Für die Herbstausgabe des Volksfests kündigte Noli daher zur Osterplärrer-Halbzeit ein neues Event an. Für fünf Tage soll die Hochseilgruppe der Geschwister Weisheit in 85 Meter Höhe über den Plärrer hinweg balancieren.