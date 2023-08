Plärrerumzug sorgt für Straßensperrung in Augsburg

Verkehrseinschränkung

Eine bunte Mischung und viel gute Laune beim Plärrerumzug 2013 am vergangenen Samstag, Foto: B4B SCHWABEN

Traditioneller Festumzug findet am Samstag, 26. August, statt und sorgt dafür, dass an diesem Tag Teile der Augsburger Straßen gesperrt werden. Alles Infos zu den Einschränkungen.

Schon bald ist es wieder so weit und der Plärrer findet wieder statt. Im Rahmen des Augsburger Herbstplärrers 2023 findet am Samstag, 26. August, ab 12:30 Uhr wieder der traditionelle Plärrerumzug statt, um die Feierlichkeiten gebührend einzuleiten. Mehr als 2.300 Teilnehmende werden bei dem Umzug erwartet statt. Die Aufstellung der Umzugsteilnehmenden beginnt bereits ab 8 Uhr in der Maximilianstraße, weswegen die Straße in der Innenstadt schon ab morgens gesperrt ist.

Die Strecke des Umzugs

In diesem Jahr folgt der Umzug einer anderen Route, aufgrund der Baustelle in der Karolinenstraße. Sie geht über die Maximilianstraße – Bürgermeister-Fischer-Straße – Königsplatz - Fuggerstraße – Volkhartstraße – Gesundbrunnen bis hin zur Langenmantelstraße. Diese Strecke bleibt von etwa 12 bis 16 Uhr gesperrt, während auch Straßenquerungen nicht möglich sind.

Die Stadt Augsburg bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmer, die von den Verkehrsbeschränkungen betroffenen sind, um Verständnis und empfiehlt vielmehr, die vom Festumzug betroffenen Straßen mit Kraftfahrzeugen unbedingt zu meiden.

Was erwartet die Besucher des diesjährigen Plärrers?

Der Augsburger Plärrer soll im Jahr 2023 größer als je zuvor werden und mit einer neuen Attraktion glänzen. Feuerwerk am ersten Tag, eine Wasserbahn und ein Hochfahrgeschäft: Der Plärrer punktet heuer mit einer Ansammlung an Neuheiten, die die Augsburger gespannt erwarten. Aber auch die Klassiker, wie das Riesenrad oder „Breakdance“ werden nicht fehlen, genauso wenig wie die mitreißende Live-Musik, die aus den Festzelten dringen wird.