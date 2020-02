vmm wirtschaftsverlag nun Partner des Wirtschaftsmagnet-Siegels

Als etablierter Netzwerk-Partner wartet der vmm wirtschaftsverlag mit vielfältigen Angeboten für die Unternehmen in der Wirtschaftsregion Schwaben auf. Nun ist er eine strategische Partnerschaft mit der Wirtschaftsmagnet GmbH aus Lindau eingegangen. Diese wiederum zeichnet besonders starke Unternehmen mit dem Siegel „Wirtschaftsmagnet“ aus.

Siegel für nachhaltige Unternehmensführung

Das Siegel ermöglicht es Unternehmen, auf die eigenen Stärke aufmerksam zu machen, ohne groß auf den Putz zu hauen. Darüber hinaus zeigt es genau auf, wo das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen steht und wo es noch eine Scheibe drauflegen kann.Das Siegel „Wirtschaftsmagnet“ ist dabei ein Zertifikat für nachhaltige und erfolgreiche Unternehmensführung. Es betrachtet dabei nicht nur einzelne Bereiche wie Innovation oder Arbeitgeberattraktivität, sondern: Das Siegel untersucht weiter die ganzheitliche Unternehmensführung mit Hilfe eines ausgeklügelten Fragebogens.

Optimierungschance für „Wirtschaftsmagneten“

Bei der Auswertung wird ein Benchmarking-Tool eingesetzt, das die individuelle Position in sieben Unternehmensbereichen im Vergleich zu anderen Spitzenunternehmen im Mittelstand zeigt. Aus der Frage „Wer macht was besser und wie macht er das?“ werden dann zahlreiche Maßnahmenvorschläge abgeleitet, die die Unternehmen zusammen mit der detaillierten Auswertung erhalten. Daraus können sie dann ganz konkret eigene Maßnahmen entwickeln, um ihre Performance selbständig weiter zu optimieren.

Wirtschaftsmagneten aus der Region für die Region

„Den Nutzen für die Unternehmen sehe ich vor allem darin, dass sie mit dem Siegel ihre starke Performance nach außen dokumentieren können und gleichzeitig wertvolle Impulse zur weiteren Optimierung ihres Unternehmens erhalten“, fasst Andres Santiago die Vorteile des Siegels zusammen. „Das Siegel Wirtschaftsmagnet wird zwar bundesweit vergeben, aber es ist in unserer Region beheimatet. Deshalb freut es uns besonders, dass wir die Wirtschaftsmagnet GmbH als Partner gewinnen konnten. Wenn die Region Schwaben über eine größere Anzahl an Wirtschaftsmagneten verfügt, so trägt das zur weiteren Stärkung unserer Region bei. Und das ist unser Ziel. Denn wir als Netzwerkpartner der schwäbischen Unternehmen wollen, dass die Wirtschaftsregion Schwaben weiter an Bedeutung gewinnt.“