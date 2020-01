Start-up Hallo Augsburg und vmm digital arbeiten künftig zusammen

Coole Themen, nah am Zeitgeist und immer mittendrin in der Augsburger Szene. Das Team des Start-ups Hallo Augsburg hat sich in den letzten zwei Jahren zur Stimme der jungen Generation in Stadt und Umland entwickelt. Hallo Augsburg ist aus den Kinderschuhen herausgewachsen. Die Online-Plattform hat sich in der Zielgruppe etabliert. „Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Zusammenarbeit mit den Content-Experten unter dem Dach von vmm digital nun weiter wachsen können,“ sagt Johannes Meier, Portalmanager von Hallo Augsburg.

„Hallo Augsburg hat eine große Community und hervorragende Reichweiten aufgebaut, die wir nun auch im Zusammenspiel mit unseren weiteren Medienmarken entwickeln wollen“, betont Andres Santiago, Geschäftsführer von vmm.

Das junge sechsköpfige Hallo Augsburg-Team rund um Johannes Meier wird weiter wie gewohnt die Themen aufgreifen, die junge und junggebliebene Augsburger bewegen. „Wir haben in den ersten Tagen bei vmm digital schon bemerkt, wie viel Potenzial wir noch haben und freuen uns, dass das Team nun größer wird. Da wartet die ein oder andere Überraschung auf unsere Follower“, sagt Johannes Meier. Ab sofort ist die Redaktion in den Räumen von vmm in der Kleinen Grottenau 1 im Herzen Augsburgs angesiedelt.

Über vmm digital

vmm digital ist neben dem vmm wirtschaftsverlag eine Marke von vmm. Ob Content für Websites, Employer-Branding- und Social-Media-Kampagnen oder digitale Kommunikationskonzepte: vmm digital macht den Mittelstand zukunftssicher für die digitale Welt. Zum Portfolio gehört bereits das etablierte und reichweitenstarke Wirtschaftsportal B4BSCHWABEN.de, das vor allem mittelständische Unternehmer aus der Region Bayerisch-Schwaben anspricht.

Über Hallo Augsburg

Hallo Augsburg ist das junge Digitalportal, das einen etwas anderen Blick auf lokale Themen rund um Augsburg wirft. Ob coole Bars, nachhaltige Shops oder spannende Events: Die jungen Redakteure entdecken die besonderen Geschichten Augsburgs und bringen die Themen, die die jungen Augsburger wirklich interessieren. Ganz nach dem Motto: „Wir schreiben nicht nur über die Szene, wir sind Teil der Szene.“