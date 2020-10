Leitwerk AG aus Augsburg gibt neuen Vorstand bekannt

Seit 14.10.2020 hat die Leitwerk AG neben Peter Weis und Sascha Dragone einen dritten Vorstand: Andreas Bischoff. Aufgrund seiner bisherigen Leistungen, seinem großen Einsatz, seinem überdurchschnittlichen Engagement und seiner Loyalität gegenüber der Leitwerk AG wurde er im Oktober dieses Jahres vom Aufsichtsrat als weiterer Vorstand bestätigt, teilt das Unternehmen mit.

Berufliche Karriere von Andreas Bischoff Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Andreas Bischoff ist ursprünglich gelernter Meister im Bauhandwerk und hat später ein Diplomingenieurstudium in der Fachrichtung Bauwesen absolviert. Seit dem Jahr 2005 ist er als Projektleiter bei der Leitwerk AG tätig, wo er seit 2013 Mitglied der Geschäftsleitung und Prokurist ist. Seine Spezialisierungen liegen in den Bereichen Allgemeines Baumanagement, Projektsteuerung, Kostenmanagement, Risikomanagement, Entscheidungsmanagement und Abwicklungs- und Verfahrensorganisation. Durch seine langjährige Erfahrung konnte Herr Bischoff vielzählige Projekte verwirklichen, zu welchen unter anderem das Weitblick 1.7 in Augsburg, das Home 4 You in Freiham, das Metris in München, der Allianz Campus in Unterföhring sowie das HKW an der Donnersberger Brücke gehören.

Leitwerk an „bestem Wohngebäude der Welt“ beteiligt

Ende September wurde verkündet, dass die Leitwerk AG aus Augsburg an dem „besten Wohngebäude der Welt“ beteiligt war. Das Berliner Projekt WAVE waterside living berlin wurde kürzlich als bestes Wohngebäude der Welt ausgezeichnet. Das Augsburger Unternehmen war als Generalplaner vollständig für das Projekt zuständig.

Über die Leitwerk AG Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Als Ingenieurbüro für Planung, Bau- und Projektmanagement wirbt Leitwerk mit langjähriger Erfahrung auf den Gebieten der Projektsteuerung, des Projektmanagements, der Bauüberwachung und Projektleitung sowie des Qualitäts- und Konfliktmanagements. Mit drei Tochtergesellschaften und zwei zusätzlichen Niederlassungen hat die Leitwerk AG ein enges Netzwerk aus Standorten in Deutschland errichtet. So seien die Mitarbeiter als Ansprechpartner direkt vor Ort. Dadurch soll eine effektive Zusammenarbeit und Kommunikation garantiert werden.