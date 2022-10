Verlängerte Partnerschaft: Avag Holding SE wirbt weiterhin in Augsburger Stadion

Sponsoring

Die Avag Holding SE wird weiterhin im Curt-Frenzel-Stadion in Augsburg werben. Foto: Avag

Schon in den letzten Jahren warben die Autohäuser von der Avag Holding SE mit Logos und Schriftzügen im Curt-Frenzel-Stadion in Augsburg. Auch in diesem Jahr wird dem wieder so sein, denn die Partnerschaft zwischen den beiden Parteien wurde verlängert. Als Untereiswerbung zum Beispiel wird das Logo von Opel Sigg & Haas erscheinen, während die Embleme von Ford Sigg &Still und Autoshaus Still auf einer Bande zu sehen sein werden.

Die gemeinsame Vergangenheit verbindet

„Der Eishockey-Sport in Augsburg begeistert unsere Familie seit Jahren, deswegen freut es uns, dass unsere Augsburger Autohäuser erneut so prominent im Stadion vertreten sind“, bestätigt Roman Still, der Vorstandssprecher der Avag. „All unsere Häuser sind eng mit der Stadt verbunden, daher ist es eine Selbstverständlichkeit die Panther als Traditionsverein zu unterstützen.“

Auch Maximilian Horber äußert sich dazu. Der Geschäftsführer der Panther ergänzt außerdem: „Die Familie Still ist dem Augsburger Eishockey seit Jahrzehnten verbunden. Für ihre große Unterstützung mit der renommierten und europaweit agierenden Avag Holding SE sind wir ihnen sehr dankbar.“

Über AVAG Holding SE

Mittlerweile 13 Standorte, sowie die Avag-Zentrale befinden sich im Großraum Augsburg. In Europa hingegen ist die AVAG Holding SE an rund 200 Standorten beteiligt und beschäftigt über 5.400 Mitarbeiter. Mehr als 115.000 Fahrzeuge verkaufte das Unternehmen im vergangene Geschäftjahr. Zu den Augsburger Autohäusern gehören das Autohaus Sigg, Haas Automobile, Autocenter Haas, Autohaus Still und das Automobilforum Sigg & Still.