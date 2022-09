Saisoneröffnung

Das Eisstadion in Haunstetten startet in die neue Saison. Foto: Siegfried Kerpf / Stadt Augsburg

Das reguläre Eislaufen ist nach zwei Jahren mit Einschränkungen wieder möglich. Die Eishalle Haunstetten startet in die Saison und setzt Energiesparmaßnahmen um.

Am Dienstag, den 13. September startete die Eröffnung des öffentlichen Laufs in der Eissporthalle Haunstetten. Die Bahn 2 des Curt-Frenzel-Stadions öffnet witterungsabhängig voraussichtlich am Samstag, den 29. Oktober, für den öffentlichen Eislauf. „Es freut mich sehr, dass wir nach zwei Jahren mit enormen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, wie geplant die Eissportsaison für Augsburger Eisläufer starten können. Ich hoffe auf eine lange, uneingeschränkte Eissportsaison“, sagt Sportreferent Jürgen K. Enninger zur Saisoneröffnung.

Umsetzung von Energiesparmaßnahmen - Eis wird weicher

Die Sportverwaltung hat vor Inbetriebnahme der beiden Eissporthallen im Rahmen des Gesamtkonzepts der städtischen Energiesparmaßnahmen entsprechende Einsparungen geprüft und bereits umgesetzt. So ist die gesamte Infrastruktur im Curt-Frenzel-Stadion bereits auf energiesparende Einrichtungen umgerüstet, zusätzlich wird im laufenden Betrieb durch folgende Maßnahmen Energie eingespart: die Eistemperatur wurde erhöht, wodurch das Eis weicher wird. Insgesamt können pro Grad Celsius ca. drei Prozent des gesamten Energieverbrauchs bei der Eisbereitung eingespart werden.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Für die Profisportler gibt es das gewohnte Eis

Viele Freizeiteisläufer dürften das weichere Eis als angenehmer empfinden. Für die Profispiele der Augsburger Panther in der Deutschen Eishockeyliga wird die Eisfläche auf den gewohnten Standard herabgekühlt. Die Kühlung kann kurzfristig angepasst werden. Bei der Eisbereitung wird durch die Verwendung von kühlerem Wasser ebenfalls Energie eingespart.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Temperatursenkung in Haunstetten

In der Eishalle Haunstetten wird zudem weniger geheizt und die Raumtemperatur um zirka fünf Grad Celsius auf zehn Grad Celsius gesenkt. Dies entspricht der maximalen möglichen Absenkung, ohne dass sich Kondenswasser bildet.

Derzeit keine Zugangsbeschränkungen

Derzeit bestehen keine speziellen Zugangsvoraussetzungen für den Besuch in der Eishalle Haunstetten und im Curt-Frenzel-Stadion. Mit einer potenziellen Verschärfung der Covid-19 Infektionen in der Bevölkerung könnte es wieder zu Zugangsbeschränkungen in beiden Eishallen kommen.