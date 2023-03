Verkehrsbehinderungen: Hier wird in Augsburg derzeit gebaut

Verkehr

Symbolbild. Foto: segovax / pixelio.de

Ab Mittwoch, 08. März finden in der Straße “Auf dem Kreuz” kurz vor dem Einmündungsbereich Sebastian-Kneipp-Gasse aus Fahrtrichtung Ost Oberflächenwiderherstellungsarbeiten statt. In diesem Bereich wird die Straße für eine Woche zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Westen. Dem von westlicher Richtung kommenden Fahrzeugverkehr wird empfohlen, bereits über die Lange Gasse die Baustelle zu umfahren. Die Arbeiten werden bereits am Mittwoch, den 15. März wieder abgeschlossen sein.

Seit Montag, dem 6. März starten die Stadtwerke Augsburg außerdem in der Fußgängerzone an der Ecke Mettlochgässchen/Annastraße mit Fernwärmearbeiten. Aufgrund der Baustelleneinrichtung kommt es an dieser Stelle zu einer Engstelle. Das Mettlochgässchen ist deshalb grundsätzlich von der Annastraße kommend fußläufig durch einen Notweg zugänglich. Die Arbeiten dauern voraussichtlich sechs Wochen.

Weitere Einschränkungen in Augsburg

Am 6. März begann die Sanierung des Mittleren Graben. Für die Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege, die Umbauarbeiten an den Bushaltestellen und die Errichtung der Radverkehrsführung muss der Mittlere Graben, genauer gesagt zwischen der Barfüßerstraße und dem Leonhardsberg, vollgesperrt werden. Für den Fuß- und Radverkehr wird ein Notweg eingerichtet. Der nördliche Teil des Oberen Grabens wird zur Einbahnstraße Richtung Norden und der Mittlere Graben wird ab dem Rößlebad zur Einbahnstraße Richtung Süden.

Eine Umleitung des Fahrzeugverkehrs, der vom Vogeltor kommt, gibt es über die Jakoberstraße/ Lauterlech und Henisiusstraße. Für den Verkehr Richtung Süden wird eine Umleitung über die Pilgerhausstraße/ Jakobertor und Jakoberwallstraße eingerichtet. Ab den Sommerferien ist der Mittlere Graben Richtung Süden bis zur Barfüßerstraße als Einbahnstraße vorraussichtlich wieder befahrbar.

Umleitungspläne für Individual- und Radverkehr.

Da der Mittlere Graben eine innerstädtische Hauptverbindungsachse darstellt, ist durch die Vollsperrung mit Stauungen zu rechnen. Es wird grundsätzlich empfohlen den Bereich großräumig zu umfahren. Die Buslinie 35 muss in Richtung Pfersee Süd zwischen den Haltestellen „Barfüßerbrücke/Brechthaus“ und „Klinik Vincentinum“ und in Richtung Bergstraße zwischen den Haltestellen „Klinik Vincentinum“ und „City-Galerie/VHS“ umgeleitet werden. Alle Fahrgäste werden gebeten die Informationen der swa zu beachten.

Grundsätzlich sind alle Grundstückszufahrten erreichbar. Auch die Zu- und Abfahrt für Polizei und Rettungsdienst sind während der gesamten Bauzeit sichergestellt. Durch die notwendigen Sperrungen und die eingerichteten Umleitungsstrecken entfallen jedoch Parkplätze. Hier werden frühzeitig Haltverbotsschilder aufgestellt. Die Gesamtmaßnahme im Mittleren Graben wird voraussichtlich Mitte November fertiggestellt sein.