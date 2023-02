Neue Baustellen behindern den Verkehr in Augsburg

Baumaßnahmen

Symbolbild. Diese Baumaßnahmen werden im Stadtgebiet durchgeführt. Foto: Mario De Mattia/pixelio

Am 13. Februar begannen die Arbeiten an den Gas- und Wasserleitungen in der Reichenberger Straße auf dem Abschnitt zwischen der Schäfflerbachstraße und Hausnummer 45. Darüber hinaus werden zwei Fernwärmeanschlüsse gebaut und daraufhin die Fahrbahndecke saniert. Während der Bauarbeiten ist die Reichenberger Straße in den Baubereichen für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Die Zufahrt zu den Geschäften und Anwesen ist dennoch möglich und der Fußverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Für den Fahrzeugverkehr wird eine weiträumige Umleitung über die Nagahama-Allee und Berliner Allee sowie über die Lotzbeckstraße und die Fritz-Koelle-Straße ausgeschildert. Die Buslinie 36 und die Nachtbuslinie 94 werden während der Arbeiten in der Reichenberger Straße ebenfalls umgeleitet. Alle Fahrgäste werden gebeten die Information der swa zu beachten. Die gesamte Maßnahme ist voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen.

Weitere Verkehrseinschränkungen

Auf Grund einer Hochbaumaßnahme am Schmiedberg muss ab kommender Woche im unteren Bereich des Schmiedbergs vorübergehend der Fußweg auf der südlichen Seite gesperrt werden. Auch die Parkplätze entfallen. In dieser Zeit wird der vorhandene Geh- und Radweg am Leonhardsberg auf diesem Abschnitt zum gemeinsamen Geh- und Radweg. Für den Aufbau des Gerüsts muss am Leonhardsberg am kommenden Montag und Dienstag die rechte Fahrspur entfallen. Die Fußgänger und Radfahrer werden in dieser Aufbauphase über den Schmiedberg umgeleitet.

Am Dienstag, den 14.02.23 starteten auch die Fernwärmearbeiten in der Waterloostraße. Diese muss dabei im Einmündungsbereich der Neuburger Straße bis zur Einmündung Quellenstraße für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden. Die Waterloostraße wird von Osten kommend und die Quellenstraße kommend von Norden, jeweils zur Sackgasse. Fußgänger werden verkehrssicher an der Baustelle vorbeigeführt. Die Arbeiten sind voraussichtlich bis Ende März abgeschlossen.

Bereits laufende Maßnahmen

Seit dem 25. Januar kommt es im Einmündungsbereich Wintergasse auf der Höhe der Maximilianstraße 39 auf Grund von Kranarbeiten zu einer Vollsperrung für den Fahrzeug- und Radverkehr. Die Wintergasse wird somit vorübergehend zur Sackgasse. Eine Umleitung ist über die Heilig-Grab-Gasse eingerichtet. Fußgänger können weiterhin passieren. Die Arbeiten sind voraussichtlich bis 31. März 2023 abgeschlossen.

Auf Grund von Verzögerungen im letzten Jahr werden die Fernwärmearbeiten in der Riedingerstraße West und in der Dieselstraße fortgeführt. Die Dieselstraße wird im Bereich der Kreuzungen Donauwörther Straße und Äußere Uferstraße auf je eine Spur beider Fahrtrichtungen reduziert. Im Bereich der Riedingerstraße West werden noch Restarbeiten durchgeführt. Auch hier wird es zu Fahrspurentnahmen kommen, jedoch wird jederzeit eine Fahrspur pro Fahrtrichtung aufrechterhalten. Diese Arbeiten sind voraussichtlich Anfang März abgeschlossen.

Auch hier kommt es zu Sperrungen

Die Standsicherheit der Stadtmauer am „Gänsbühl“ ist zurzeit nicht gewährleistet. Deswegen musste der Straßenabschnitt im Bereich zwischen Oblatterwallturm und Gänsbühl 32 seit Montag, den 30. Mai 2022 auf unbestimmte Zeit vollgesperrt werden. Die Sperrung betrifft sowohl den motorisierten als auch den Rad- und Fußverkehr. Durch die Sperrung des kurzen Teilstücks entsteht eine Sackgasse in der Riedlerstraße und im Gänsbühl. Die Zufahrt zur Kahnfahrt und zum Oblatterwallturm, als auch die Zufahrt zur Tiefgarage des Vincentinums / KVB-Notfallpraxis und zum Jakoberbrunnenturm wird weiterhin möglich sein. Aufgrund der Sperrung entfällt ein Teil der Anwohnerparkplätze. Im Zuge des Ärztehaus-Neubaus in der Prinzregentenstraße, sind seit 07. Februar 2022 AVV-Haltestellen verlegt. Der nördliche Geh- und Radweg wird aufgehoben, Fußgänger und Radfahrende werden auf die andere Straßenseite umgeleitet. An der Einmündung der Prinzregentenstraße zum Prinzregentenplatz entsteht für die Dauer der Maßnahme bis voraussichtlich Ende 2023, eine mobile Lichtsignalanlage.