Verkauf des ermäßigten Deutschlandtickets für Azubis gestartet

Mobilität

Das ermäßigte Deutschlandticket können Azubis ab Montag, dem 28. August 2023 in der swa-App kaufen. Foto: Stadtwerke Augsburg

Ab dem ersten September 2023 ist das Ermäßigungsticket für Auszubildende, Beamtenanwärter und Freiwilligendienstleistende im gesamten Nah- und Regionalverkehr bundesweit gültig.

Anders als das Deutschlandticket, gibt es das Bayerische Ermäßigungsticket ausschließlich digital auf der swa Mobil-App. Und auch die Bestellung weicht von der des Deutschlandtickets ab, weil ein Berechtigungsnachweis erforderlich ist. Für die Ermäßigungsgruppe heißt das, dass sie einen Berechtigungsnachweis ihrer Berufs- oder Berufsfachschule, der Fachakademie, der Dienststelle oder des Trägers des Freiwilligendienstes brauchen.

Wie können Azubis das Ermäßigungsticket erwerben?

Der Nachweis sollte bei den Bildungseinrichtungen erhältlich sein oder kann auf der Internetseite der Stadtwerke Augsburg sowie während der Bestellung in der swa Mobil-App heruntergeladen werden. Der Berechtigungsnachweis muss von den Einrichtungen ausgefüllt und abgestempelt werden und ist nur gültig mit dem Stempel der Einrichtung. Bei der Bestellung des Tickets muss der ausgefüllte und abgestempelte Nachweis dann als Foto- oder pdf-Datei hochgeladen werden. Nach einem Ausbildungsjahr ist erneut ein aktueller Berechtigungsnachweis erforderlich. Minderjährige Azubis müssen für den Kauf des Ermäßigungstickets auch eine Bescheinigung der Erziehungsberechtigten hochladen. Das Formular dazu wird ebenfalls während der Bestellung bereitgestellt.

Ermäßigungsticket für Studierende ab Ende September

Ab Ende September ist dann auch der Kauf des Ermäßigungstickets für Studierende der Universität und der Technischen Hochschule Augsburg (THA), sowie weiterer Hochschulen möglich. Während bayerische Azubis das Ermäßigungsticket bei den swa kaufen können, egal wo die betreffende Bildungseinrichtung in Bayern ist, ist das nur für Studierende an Einrichtungen in Augsburg möglich. Studierende an Universitäten außerhalb Augsburgs müssen das Ermäßigungsticket bei dem dortigen Verkehrsverbund beantragen.

Wie viel müssen Studierende für das Ticket bezahlen?

Ein eigener Berechtigungsnachweis ist für Studierende der Universität Augsburg und der Technischen Hochschule Augsburg nicht nötig. Der Legitimationsnachweis geschieht über einen automatischen Datenabgleich der Immatrikulationsnummer mit der Uni oder Hochschule. Für diese Studierenden kostet das Ermäßigungsticket nur 15,89 Euro, weil der Anteil des bereits bezahlten Studentenwerksbeitrags für den ÖPNV angerechnet wird.

Ermäßigtes Deutschlandticket für Studierende ab 1. Oktober gültig

Studierende an anderen Hochschulen in Augsburg, wie der Hochschule für Ökonomie & Management, bei der eine automatische Legitimationsprüfung nicht stattfinden kann, müssen das Ermäßigungsticket in der App wie die Azubis bestellen und einen Berechtigungsnachweis im Bestellprozess hochladen. Das Ermäßigungsticket für Studierende ist ab dem 1. Oktober gültig und kann voraussichtlich ab Ende September in der swa Mobil-App gekauft werden. Die genauen Termine werden noch in der App oder im Internet bekannt gegeben.