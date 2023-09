Deutschland-Ticket: Geplantes 1-Euro-Fahrradticket für BRB kaum umsetzbar

Mobilität

Symbolbild. BRB Zug am Augsburger Hauptbahnhof. Foto: B4BSCHWABEN.de

Über die BRB-Handyapp und das Aboportal auf der Webseite hat die Bayerische Regiobahn inzwischen fast 13.000 Deutschland-Tickets verkauft. Es handelt sich nicht nur um Neukunden, denn viele Pendler, die bereits vorher ein ÖPNV-Abo hatten, sind einfach auf das attraktive Angebot umgestiegen. Wer das neue Ticket für den täglichen Arbeitsweg gekauft hat, nutzt es aus den ersten Erkenntnissen heraus auch mehr in der Freizeit. Der Fahrgast lässt das Auto öfter stehen, weil er nicht, wie bei herkömmlichen Abos, an bestimmte Strecken gebunden ist, sondern den gesamten Regionalverkehr deutschlandweit und zum Teil sogar über die Landesgrenzen hinaus, nutzen kann.

Kapazitätsgrenzen bei Bayerischer Regiobahn erreicht

Doch gerade an schönen Wochenenden und in der Urlaubszeit ist das steigende Fahrgastaufkommen für die BRB und besonders ihre Triebfahrzeugführenden und Kundenbetreuenden, aber auch für alle Fahrgäste eine enorme Herausforderung. Die Ausflugsziele im Oberland Richtung Lenggries, Tegernsee und Bayrischzell sowie am Chiemsee, aber auch nach Füssen und an den Ammersee sind regelmäßig so überlaufen, dass die Züge bereits heute an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen.

1-Euro-Fahrradticket könnte Überlastung verschlimmern

Eine Fahrradmitnahme kann oftmals nicht mehr gewährleistet werden und es empfiehlt sich laut BRB leider, auf die Fahrradmitnahme gerade am Wochenende oder bei schönem Wetter ganz zu verzichten. Die Befürchtung ist, dass das 1-Euro-Fahrradticket, das die Bayerische Staatsregierung in Bayern einführen will, das Problem noch einmal deutlich verschlimmert. Derzeit werden Vorschläge erarbeitet, wie man den befürchteten Ansturm der Fahrradfahrer minimieren könnte. Wird es Strecken geben, auf denen das 1-Euro-Fahrradticket nicht gilt? Wird es zu Hauptverkehrszeiten nicht gelten? Aus Sicht der BRB muss beides passieren.

Zukunft des 49-Euro-Tickets unsicher

Unabhängig von der Fahrradbeförderung schätzen die Fahrgäste am Deutschland-Ticket die einfache Nutzung. Als Jobticket ist es für Arbeitnehmenden besonders attraktiv und auch Studierende und Auszubildende bekommen das Ticket in Bayern vergünstigt und nutzen es in hohem Maße in ihrer Freizeit und im Urlaub. Wie sich die Nutzer- und Verkaufszahlen auf lange Sicht verändern werden, ist schwer vorhersehbar. Das wird stark davon abhängen, wie teuer es im kommenden Jahr sein wird. Unsicher scheint jedenfalls bisher, dass es bei den bisherigen 49 Euro bleiben wird.

Bayerische Regiobahn fordert finanzielle Unterstützung

Was bisher für die BRB als Eisenbahnverkehrsunternehmen fehlt, sind klare, faire und vor allem langfristige Zusagen zur Finanzierung von politischer Seite. Das gilt natürlich in erster Linie für die Fahrgeldausfälle durch den Rabatt beim Deutschland-Ticket aber auch für steigende Kosten, zum Beispiel bei der Reinigung der Züge wegen der vielen Fahrgäste.

BRB möchte Einführung des 1-Euro-Fahrradtickets verschieben

Solange die Kapazitäten für die Beförderung sowohl auf der Infrastruktur als auch in den Fahrzeugen nicht deutlich gesteigert werden, sollte das 1-Euro-Fahrradticket laut BRB noch einmal zeitlich geschoben werden. Denn der eine Euro für einen unüberlegten Schnellschuss sei den Ärger nicht wert, den sich die Fahrgäste – ob mit oder ohne Fahrrad – auf vielen Strecken damit einhandeln werden.