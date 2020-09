urbanboost: „Wir wollen positive Veränderung schaffen“

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Ihr Unternehmen eröffnet einen Standort München. Welche Vorteile erhoffen Sie sich dadurch?



Julius Krebs: Mit unserem neuen Unternehmensstandort München stärken wir die Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Die Entscheidung für die Standorteröffnung in der bayerischen Landeshauptstadt ist die konsequente Fortführung unserer erfolgreichen Projektarbeit in der Metropolregion München. Zudem haben wir uns vor Ort mit bereits etablierten Partnern zusammengetan, die uns unternehmerisch und mit ihrem Netzwerk tatkräftig unterstützen.

Was hat Ihr Umzug mit der Corona-Krise zu tun?



Die Welt ist nicht mehr dieselbe. Man spricht von „New Normal Times“ – mit Social Distancing und Mundschutz. Trotz Reisebeschränkungen, Kontaktverboten und Lockdowns bewegt sich doch so einiges in der Welt. Wir bleiben vernetzt und tauschen uns aus – online statt im Café. Wir entwickeln einen Umgang mit der Situation. Gleichzeitig lernen wir viel dazu, reflektieren mehr, achten mehr auf die Umwelt und unsere Mitmenschen. Im selben Zug verändert sich auch die Art zu werben und präsent zu sein. Die Corona-Krise verändert Ökonomie, Ökologie und die Gesellschaft. Und wir wollen dazu beitragen, positive Veränderung zu schaffen.

Was passiert mit dem Standort in Augsburg?

Wir bleiben natürlich auch weiterhin mit der Urban & Uncut Filmproduktion in Augsburg. Aber um intensiver und effektiver mit unseren Kunden in der Landeshauptstadt zusammenarbeiten zu können, gibt es nun zusätzlich unseren Standort in München. Umgeben von jungen Startups und zukunftsorientierten Unternehmen sind wir direkt vor Ort ansprechbar und bereit gemeinsam neue Projekte zu realisieren.

Sind weitere Standorte in Planung?

Unser Plan ist es schnellstmöglich vier urbanboost-Agentur-Niederlassungen zu eröffnen. In Zukunft sollen nach München weitere Standorte im „magischen Viereck“ folgen – das bedeutet München im Süden, Berlin als Hauptstadt, Hamburg im Norden und Düsseldorf im Westen. Parallel dazu bieten wir kurze Wege, sodass Content Produktionen im Anschluss zum Branding mit einbezogen werden können.

Welche Vorteile hat München für Ihr Unternehmen gegenüber Augsburg?

Der Standort München ist der optimale Nährboden für Fortschritt und digitale Innovationen. Mit unserem neuen Standort vernetzen wir uns aktiv mit Unternehmen, Startups, Talenten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen an diesem dynamisch wachsenden Wirtschaftsstandort.

Was passiert mit den Mitarbeitern? Wie viele ziehen mit an den neuen Standort?

Das Team in Augsburg bleibt, es ziehen keine Mitarbeiter um. In München sind wir gerade dabei ein neues urbanboost Team auf zu bauen.

Wie sehr spürt Ihr Unternehmen die aktuelle Krise?

Natürlich wurden einige Produktionen abgesagt oder verschoben. Unser Alltag hat sich schon ein wenig verändert. Wir konnten aber in sehr kurzer Zeit auch Livestreaming anbieten und viele Unternehmen nutzen Online-Dienste jetzt vermehrt.

Wie wichtig ist Unternehmenskommunikation in Krisenzeiten?

Sehr wichtig. Durch die aktuelle Krise verändert sich die Markenkommunikation einiger Unternehmen. Einige Strategien lassen sich derzeit nicht umsetzen, da wir kaum mehr unterwegs sind und uns eher vor Bildschirmen wiederfinden. Daraus entstanden dementsprechend neue Wege der Kommunikation und Werbung. Gefragter und sinnvoller ist es also hier anzusetzen. Digitales Marketing steht im Vordergrund und so steigt die Nachfrage nach Konzepten für Social Media Kampagnen, Webseiten, Content Strategien sowie Maßnahmen im Public Relations Sektor. Ein Direktvertrieb ist für einige Branchen kaum mehr möglich, weshalb auch E-Commerce Strategien attraktiver wurden.

Ihre top-3-Tipps für ein mittelständisches Unternehmen auf Social Media?

Der Content sollte kontinuierlich erscheinen sowie eine gute Aussagekraft haben. Wichtig ist es außerdem, verständliche und unkomplizierte Formulierungen zu wählen. Auch Individualität spielt eine sehr große Rolle.

Welche Idee steckt hinter urbanboost?

Mit der urbanboost GmbH sind wir Kreativpartner sowie Berater rund um die Themen Marketing und Strategie. Wir stehen für originelle Konzepte, frische Ideen und relevante Inhalte, die begeistern und auf lange Sicht funktionieren, denn: Nachhaltigkeit spielt auch in der Kommunikation eine wichtige Rolle. Wir bieten Begleitung im Bereich Marketing, Strategie und Development. Zu einem runden Markenauftritt gehört heutzutage weit mehr als ein Logo und eine Webseite. Neue Medien und Kanäle brachten mehr Komplexität ins Marketing und machen es vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen schwer, eben dieses Paket nach außen zu vermitteln. Als Kreativagentur haben wir es uns deshalb zur Aufgabe gemacht, diese Komplexität zu vereinfachen, indem wir unsere Kunden Schritt für Schritt begleiten. Angefangen beim Branding entwickeln wir Markenauftritte und Kommunikationsstrategien, die universal einsetzbar und einfach umzusetzen sind.