Umsturzgefahr: Stadt Augsburg warnt nach Sturmnacht vor Baumschäden

Unwetterwarnung

Symbolbild. Foto: Peter Bohot / pixelio.de

Am Donnerstag wehten mit dem Abendgewitter heftige Sturmböen durch die Stadt Augsburg. Vor welchen Gefahren sich die Bürger nun in Acht nehmen sollen.

Tagelang waren in Augsburg die Temperaturen über der 30 Grad-Marke zu messen. Gestern Abend sorgte dies für einen Dauereinsatz der Rettungskräfte, als sich die angestaute Hitze über der Stadt entlud. Neben Blitz, Donner und Regen zog eine Sturmfront durch das Stadtbild, welche sichtliche Spuren hinterließ. Auf den Straßen waren in den Morgenstunden zahlreiche Äste vorzufinden, aber auch ganze Bäume wurden vom Wind herausgerissen. Die Ruhe nach dem Sturm kehrt in Augsburg jedoch noch nicht ein. Denn während das Schadensausmaß der letzten Nacht überhaupt erst beseitigt werden kann, bahnen sich bereits die nächsten Gewitter in Kürze an.

Augsburger sollen sicher vor Bäumen in Acht nehmen

Die Schäden im öffentlichen Raum werden erst zeitnah behoben und aus dem Weg geräumt, wie das Umweltreferat der Stadt Augsburg ankündigt. Damit bestehen aber eben noch weiterhin Gefahren, die durch den Sturm bedingt auftreten können. Von offizieller Seite wurde daher eine Warnung ausgesprochen vor angebrochenen und abgerissenen Ästen in Baumkronen oder angekippten Bäumen, die nicht mehr standsicher sind.

Weitere Gewitter sind rund um Augsburg im Anflug

Es wird auch für die nächsten Tage noch um erhöhte Vorsicht im Bereich von Bäumen gebeten, da mit abgebrochenen und herabfallenden Ästen in den Baumkronen zu rechnen ist. Schäden an Bäumen im öffentlichen Raum werden von den Mitarbeitern des Amtes für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen zeitnah beseitigt.