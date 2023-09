Augsburg erhält 1,3 Millionen Euro Förderung für den Straßenbau

Infrastruktur

Symbolbild. Diese Baumaßnahmen werden im Stadtgebiet durchgeführt. Foto: Mario De Mattia/pixelio

Der Freistaat Bayern unterstützt die Stadt beim Umbau des Mittleren Grabens. Radfahrer sollen diesen nun sicher passieren können. Zudem werden taktile Elemente für Fußgänger eingebaut sowie Bildtaster mit akustischen Signalen an der Ampelanlage.

Am Mittleren Graben verbessert die Stadt Augsburg die Sicherheit für alle Radfahrer. Es wird auf circa 350 Metern Länge eine Neuaufteilung des Straßenraums zugunsten des Radverkehrs erfolgen. Für dieses Projekt erhält die Stadt Unterstützung vom Freistaat Bayern in Höhe von circa 1,3 Millionen Euro. Verkehrsminister Christian Bernreiter hat der Förderung zugesagt: „Mit dem Ausbau des Mittleren Grabens verbessert die Stadt Augsburg die Verkehrsverhältnisse und erhöht die Verkehrssicherheit. Zukünftig sollen Radfahrer sicher und separat entweder auf dem Hochbord oder auf Radfahrstreifen fahren können. Dabei unterstützen wir die Stadt gerne und nehmen dafür knapp 1,3 Millionen Euro in die Hand.“.

Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger

Mit diesem Projekt schließt die Stadt Augsburg eine Lücke im Radfahrnetz. Außerdem werden taktile Elemente für Fußgänger eingebaut, sowie Bildtaster mit akustischen Signalen an der Ampelanlage. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro. Der Freistaat Bayern unterstützt die Stadt in dem Unterfangen mit etwa 1,3 Millionen Euro Fördermitteln nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BayGVFG) und dem Finanzausgleichsgesetz (BayFAG).

Andauernde Unterstützung für die Infrastruktur

Der Freistaat Bayern hat die Stadt Augsburg in den vergangenen fünf Jahren mit Zuwendungen in Höhe von rund 14 Millionen Euro bei Straßen- und Brückenbaumaßnahmen unterstützt. Landkreise, Gemeinden und Städte in Bayern erhalten vom Freistaat jährlich circa 250 Millionen Euro für Projekte zur Verbesserung ihrer Straßennetze. Neben der Verstärkung von Brücken und Fahrbahnen zählt auch der Radwegbau sowie der verkehrssichere Umbau von Kreuzungen oder der Bau von Busspuren.