Stadt Augsburg baut die Maximilianstraße um

Bauarbeiten

Die Augsburger Maximilianstraße. Foto: B4BSCHWABEN.de

Nachdem der Verkehrsversuch in der Maximilianstraße aufgelöst werden musste, beginnt die Stadt Augsburg nun mit den Umbaumaßnahmen. Was der Augsburger Prachtstraße trotzdem erhalten bleibt.

Am Mittwoch, den 16. August begann das Team des Mobilitäts- und Tiefbauamtes nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts zum Verkehrsversuch mit den notwendigen Umbaumaßnahmen in der Maximilianstraße zwischen Herkules- und Merkurbrunnen. Die im Zuge des Verkehrsversuchs aufgestellten Bäume in Pflanztrögen und Blumenkübel werden weiterhin als optisch verkehrsberuhigende Elemente in dem Abschnitt der Prachtmeile eingesetzt. Die Erweiterung der Außengastronomie, die Sitzbänke und Sondernutzungen bleiben erhalten oder werden angepasst.

Verkehrsversuch sollte Aufenthaltsqualität in Maximilianstraße steigern

Der Verkehrsversuch war vom Stadtrat beschlossen worden und im Mai 2023 gestartet. Neben der Herausnahme des Verkehrs wurden auf dem rund 170 Meter langen Teilstück im Zuge des Verkehrsversuchs durch neue großflächige Sitzbänke konsumfreie Räume geschaffen, auch die Außengastronomie wurde ausgeweitet und Begrünung wurde aufgestellt.

Maximilianstraße wird wieder zu verkehrsberuhigtem Geschäftsbereich

Nach dem Eilantrag eines Gewerbetreibenden hatte das Verwaltungsgericht Augsburg im Eilverfahren entschieden, dass die versuchsweise Ausweisung als Fußgängerzone beendet werden muss. Dafür räumte das Gericht einen Zeitraum bis spätestens 18. August 2023 ein. Die Maximilianstraße wird nun zwischen Herkules- und Merkurbrunnen von einer Fußgängerzone wieder in einen „verkehrsberuhigten Geschäftsbereich“ umgewandelt.