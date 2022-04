Ukraine-Spendenaktion von Radio Schwaben voller Erfolg

Auf große Beteiligung stieß der Spendenaufruf, bei dem Radio Schwaben in der Bevölkerung dringend benötigte Hilfsgüter für Betroffene des Kriegs in der Ukraine sammelte. Gespendet wurden unter anderem Kleidung, Lebensmittel, Babynahrung, Tiernahrung, Bettwäsche, Matratzen, Batterien, Feuerzeuge, Spielzeug, Kinderwägen, Wasser und vieles mehr.

Spenden an Geflüchtete in der Region Bayrisch-Schwaben

Die Sachspenden übergab Radio Schwaben-Geschäftsführer Markus Gilg am 21. April 2022 an den Ukrainischen Verein Augsburg e.V., der sie an Geflüchtete in der Region Bayerisch Schwaben weitergibt. Ein Teil der Spenden wird demnächst direkt in die Ukraine befördert. Die Verladung und den Transport übernimmt eine regionale Spedition.

Mit Spenden gefüllter Kleinlaster

„Wir sind begeistert und stolz über das starke Engagement der Menschen in der Region Bayerisch Schwaben, die unserem Spendenaufruf gefolgt sind und mit ihrer großen Hilfsbereitschaft die ukrainische Bevölkerungunterstützen“, sagte Gilg in Schwabmünchen. In nicht einmal zehn Tagen konnte mit den Spenden ein Kleinlasterkomplett gefüllt werden. „Wer will, kann gerne noch mitmachen: Wir freuen uns über Sachspenden, die beim Ukrainischen Verein Augsburg e.V. oder bei Radio Schwaben abgegeben werden.“