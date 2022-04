FC Augsburg unterstützt ukrainische Geflüchtete

Schon seit Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Bereits kurz nach der russischen Invasion hatte der FCA ein klares Zeichen für den Frieden gesetzt und im Rahmen des Heimspiels gegen Borussia Dortmund mit verschiedenen Aktionen auf die verheerende Situation in der Ukraine aufmerksam gemacht. Die FCA-Profis hatten unter anderem beim Aufwärmen vor der Partie spezielle Aufwärmshirts in blau und gelb an, bedruckt mit einer Friedenstaube und dem Schriftzug „Friedensstadt Augsburg“. Diese von den Spielern getragenen Unikate, die nicht käuflich zu erwerben waren, wurden im Anschluss versteigert. 17.500 Euro sind dabei zusammengekommen. Den Erlös nutzt der FCA, um einige Projekte zu Gunsten von Menschen in und aus der Ukraine zuunterstützen. „Es freut uns enorm, dass durch unsere Trikotversteigerung eine solch hohe Summe zusammengekommen ist“, betont FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. „Mit dem Erlös aus der Versteigerung können wir den Leidtragenden des Krieges zumindestfinanziell etwas unter die Arme greifen.“

Ukrainischer Verein Augsburg e.V.

Mit den Erlösen wird zum einen der Ukrainische Verein Augsburg e.V. unterstützt. Dieser ist die Koordinationsstelle für die Hilfe derUkraine “Augsburg Help Ukraine“, die im Rahmen einer gemeinsamen Initiative des Ukrainischen Vereins Augsburg und der Stadt Augsburg gegründet wurde. Es werden verschiedene Initiativen koordiniert, um Migranten aus der Ukraine zu helfen, und ihnen dienotwendigen Informationen und Beratungsangebote zur Verfügung zu stellen.

Lieferung von Hilfsgütern an die Ukrainische Grenze

Zum anderen erhält der Ulrich-Biesinger-Tribüne e. V. (UBT) finanzielle Unterstützung. Der UBT hatte kurzfristig eine Lieferung von Hilfsgütern an die rumänisch-ukrainische Grenze organisiert und in einem mehrtägigen Aufenthalt Hilfsorganisationen vor Ort unterstützt.

Sammelaktion im Pokalspiel

Darüber hinaus hat die Frauen-Mannschaft durch eine Sammel-Aktion im Rahmen eines Pokalspiels 1.000 Euro für Ukraine-Hilfegespendet. Auch die FCA-Profis haben eigeninitiativ bereits Aktionen durchgeführt und planen weitere Hilfeleistungen.

Unterstützung durch Wohnraum ist gefragt

Dringend benötigt wird aktuell Wohnraum für aus der Ukraine geflüchtete Menschen. FCA-Fans, die neben Geld- und Sachspenden auch durch Wohnraum unterstützen können oder Geflüchtete aufnehmen möchten, sind aufgerufen, sich bei der Online-Wohnraumbörse zu melden.