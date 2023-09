Tyczka Hydrogen baut die erste Wasserstofftankstelle in Augsburgs GVZ Region

Spatenstich

Die Tyczka Hydrogen GmbH erweitert die GVZ Region Augsburg um grünen Wasserstoff als Kraftstoff. In unmittelbarer Nähe zur A8 und B17 soll so das bestehende Angebot für LNG, LPG und Lkw-Diesel der Firmen BayWa Power Liquids GmbH und der Kloiber GmbH ergänzt werden. Die Tankstelle wird von der Tyczka Hydrogen betrieben und mit eigenen Trailern beliefert. Produziert wird der Wasserstoff unter anderem im Joint Venture Hy2B Wasserstoff GmbH, gemeinsam mit der BayWa, in Pfeffenhausen.

Wie viele Fahrzeuge können pro Tag betankt werden?

Die Tankstelle wird vom Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie im Rahmen des H2T Programms gefördert. In der Region Augsburg ist der neue Standort nach Derching die zweite Wasserstofftankstelle. Sie verfügt über Wasserstoff bei 350 und 700 bar und kann alle gängigen Fahrzeuge betanken. Dazu zählen von Pkw über Busse und Sonderfahrzeuge bis zu schweren Lkw. In der ersten Ausbaustufe füllt sie mit etwa 500 Kilogramm pro Tag etwa 10 bis 20 Nutzfahrzeugtanks. Bei hoher Nachfrage an der Tankstelle lässt sich die Kapazität durch zusätzliche Investitionen erweitern.

Deshalb entschied sich Tyczka für Augsburg als Standort

Bei der Standortwahl punktete das Güterverkehrszentrum im Norden von Augsburg durch die Nähe zu Endabnehmern. In den Bereichen Fahrzeugentwicklung, Industrie, Mobilität und Logistik, seien viele Unternehmen vor Ort die bei Lkw, Bus und Flurförderzeug auf Brennstoffzellen setzen. „Im dynamischen Wasserstoffmarkt bündeln wir unsere Aktivitäten an Standorten mit hohem Potenzial. Im Güterverkehrszentrum Augsburg treffen wir auf eine überdurchschnittlich hohe Dichte an Partnern und Endabnehmern, die bereits jetzt auf das Thema Wasserstoff setzen. Mit unserem Projekt senken wir die Eintrittsschwelle für die Wasserstoffmobilität in der Region“, so Thomas Zorn, Geschäftsführer der Tyczka Hydrogen GmbH.

Das bedeutet die Wasserstofftankstelle für Augsburg

Dr. Frank Götzelmann, CEO der Tyczka Unternehmensgruppe setzte den Spatenstich gemeinsam mit Richard Greiner, Bürgermeister von Neusäß, Ferdinand Kloiber, Geschäftsführer der gleichnamigen Betreibergesellschaft der Tankstelle und Dr. Wolfgang Hübschle, Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg. Letzterer kommentiert den Baubeginn vorfreudig: „Für die Region Augsburg und unser Güterverkehrszentrum ist die Tankstelle ein großer Schritt auf dem Weg zur Energiewende. Sie hilft unseren Industrie-, Verkehrs- und Logistikbetrieben bei der Einführung von klimafreundlichen Nutzfahrzeugen. Wir freuen uns sehr über die Entscheidung für diesen Standort und die bayerische Power, mit der die Partner den Bau vorantreiben.“