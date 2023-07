Güter-Terminal: DB Bahn startet Milllionen-Neubau in Augsburg

Bahnprojekt

3D-Visualisierung des Containerbahnhofs im GVZ Region Augsburg. Foto: DB Netz AG

Die Deutsche Bahn und der Bund investieren weiter in die Bahninfrastruktur in Schwaben. Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing und DB-Infrastrukturvorstand Berthold Huber haben in Augsburg für circa 83 Millionen Euro nun ein Infrastrukturprojekt mit überregionaler Bedeutung unterzeichnet. Bis 2026 soll ein neues Güter-Umschlagsterminal entstehen.

Bund und EU beteiligen sich am Augsburger Bahnprojekt

Die Nachfrage für das Umladen von Gütern von der Straße auf die Schiene wachse ungebrochen. Um den wachsenden Bedarf zu bedienen, soll in Augsburg-Gersthofen das neue Umschlagsterminal für den Güterverkehr entstehen. Eine entsprechende Finanzierungvereinbarung über 83 Millionen Euro haben Wissing und Huber, im Beisein von Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber und dem Landrat des Landkreises Augsburg Martin Sailer, abgesegnet. Auch die Europäische Union ist im Rahmen des Connecting Europe Facility Sonderprogramms mit 37,6 Millionen Euro an der Finanzierung des Projekts beteiligt.

Das macht das GVZ Augsburg so wichtig

„Der Güterverkehr nimmt weiter zu und mit ihm auch der kombinierte Verkehr. Umso wichtiger ist, dass wir die benötigten Kapazitäten auf der Schiene schaffen. Mit diesem Projekt treiben wir die Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene weiter voran. Wir werden die Umschlagkapazitäten mehr als verdoppeln. Augsburg bleibt damit auch langfristig ein bedeutender Standort für den Güterverkehr“, sagt Berthold Huber, DB-Infrastrukturvorstand. Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr ergänzt dazu: „Unsere Prognosen gehen von einem massiven Wachstum des Güterverkehrs in den kommenden Jahrzehnten aus. Dieses Wachstum werden wir nur bewältigen können, wenn wir die Stärken der unterschiedlichen Verkehrsträger in Zukunft besser kombinieren. Vorausschauende Investitionen in den Neu- und Ausbau von Umschlaganlagen wie hier in Augsburg sind dafür der Schlüssel.“

Was der Neubau für den Güterverkehr bedeutet

Im neuen Terminal für den kombinierten Verkehr (KV-Terminal) werden pro Jahr zukünftig etwa 62.000 Ladeeinheiten, beispielsweise Container oder Wechselbehälter, umgeladen. Die Kapazität lässt sich auf bis zu 105.000 Ladeeinheiten jährlich erhöhen. Eine massive Entlastung der Straßen und damit der Umwelt. Durch das neue Terminal werden 700.000 Liter Diesel und rund 1.754 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Das bestehende Terminal in Augsburg-Oberhausen hat mit 25.000 Ladeeinheiten seine Kapazitätsgrenze erreicht und wird nach der Inbetriebnahme des neuen Standortes voraussichtlich 2026 geschlossen.