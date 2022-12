Toni Park verzichtet auf Büroneubau in Augsburg

Bauprojekt

So soll der TONI Park nach seiner Fertigstellung ausehen. Foto: TONI KG

Das geplante Gebäude E wird nun doch nicht realisiert. Stattdessen will der Bauherr ein Zeichen im Sinne der Nachhaltigkeit setzen.

Ende November zogen die ersten Mieter in das neue Gebäude B/C im Toni Park in Augsburg ein. Die Toni KG konnte unter anderem die Siemens AG sowie die Siemens Betriebskrankenkasse, Makandra und Igel Technology für ihr neues Bürogebäude gewinnen. Zudem soll anstelle des weiteren geplanten Gebäudes E ein Park entstehen.

„Wir freuen uns sehr, Ende November das Gebäude B/C in unserem Toni Park mit den neuen Mietern einzuweihen. Gemeinsam mit den bestehenden Mietern Infineon und Fujitsu kommt damit deutlich mehr Leben in den Toni Park. Damit sich alle unsere Mieter mit ihren Mitarbeitenden wohlfühlen, verzichten wir bewusst auf das ursprünglich zusätzlich geplante Gebäudes E. Stattdessen erweitern wir den Toni Park in Zeiten des Klimawandels im Sinne der Nachhaltigkeit um attraktive Parkflächen“, erklärt Andreas Lesser, geschäftsführender Gesellschafter der Toni KG.

Grünfläche statt Bürogebäude

Auf dem 1.200 Quadratmeter großen Grundstück, welches einst für den Bau des Gebäudes E mit einer Geschossfläche von 2.200 Quadratmetern angedacht war, legt die Toni KG die zusätzliche Grünfläche an. Mit der Bepflanzung soll noch vor Weihnachten dieses Jahres begonnen werden. Statt der üblichen Bäumchen mit einem Stammumfang von 12 bis 14 Zentimetern werden Bäume mit bis zu 100 Zentimetern Stammumfang und einer Höhe von zehn Metern verwendet. Ausgewählt werden Baumarten wie beispielsweise Traubeneiche, Hainbuche, Säuleneiche und Waldkiefer, die den trockenen Kiesboden auch langfristig gut vertragen. Zusätzlich sind Sitzgruppen angedacht, die den Mitarbeitenden der Mieter ermöglichen sollen, auch im Freien zu arbeiten. Für eine sichere Internetverbindung sorgt das interne W-Lan, auf welches nur Mitarbeitende Zugriff haben.

Gebäude sollen „grün“ ausgestaltet werden

Nicht nur der Außenbereich des Campus ist grün gedacht, sondern auch die Ausgestaltung der Gebäude: Von der Setzung verschiedener Arten großer Bäume, dem Anlegen von Blühwiesen für Insekten und der Dachbegrünung inklusive Hügel und Insektenhotels über die Grünfassadengestaltung des Parkhauses und Nistkästen für Mauersegler bis hin zum Heizen und Kühlen mit Grundwasserwärmepumpen reicht das Repertoire nachhaltiger Maßnahmen. Zusätzlich soll auf den Böwe-Dächern eine Photovoltaik-Anlage mit 7.000 Quadratmetern Kollektoren errichtet werden, sodass der Büro-Campus im Toni Park heiz- und kühltechnisch völlig autark ist.

Toni Park soll durch Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zertifiziert werden

Die Toni KG die Zertifizierung des Büro-Campus durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen an. „Sowohl der Klimawandel als auch der demografische Wandel erfordern zukunftsfähige Bürowelten. Für den Wirtschaftsstandort Augsburg ist ein attraktives Angebot an nachhaltigen Büro-Konzepten unerlässlich. Daher sind Office-Gebäude mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Naturschutz, wie sie der Toni Park bietet, eine große Bereicherung für den Standort“, so Andreas Thiel, Geschäftsführer der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH.