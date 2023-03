Deshalb ist Makandra in den Toni Park umgezogen

Standortwechsel

Von rechts: Laura Hacker, Daniel Straßner, Thomas Eisenbarth, Fabian Rimpl, Alexandra Pröll. Foto: Makandra

Der neue Toni Park in Augsburg verkörpert anschaulich, dass das Thema Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle in der Immobilienbranche und der IT spielt. Dort gibt es einen Bürocampus mit Fokus auf Biodiversität und Naturschutz, in dem sich vorrangig IT-Unternehmen aus der Region ansiedeln. Unternehmen wie Fujitsu, Siemens AG, Infineon, Igel Technology und Yunex Traffic haben sich bereits im Toni Park niedergelassen. Jetzt bezieht auch Makandra dort ein Büro.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Makandras Geschäftsführer über den Umzug

Obwohl das neue Büro von einer Baustelle umgeben ist, sieht das Makandra-Team den Umzug dennoch als große Verbesserung. Nicht nur mehr Platz und Licht und modernere Büroausstattung bietet der neue Arbeitsplatz, sondern auch zusätzliche Ausstattungen, wie beispielsweise Dachterrassen, Tiefgaragenplätze auch für Fahrräder und Elektroladesäulen. Zudem umgibt das neue Büro viel Natur.

Der Geschäftsführer und Gründer von Makandra, Dr. Thomas Eisenbarth sagt dazu folgendes: „Im alten Büro im IT-Gründerzentrum im Sigma-Park waren wir lange zufrieden, aber als der Platz aufgrund des wachsenden Teams knapp wurde, wussten wir, dass es Zeit für was Neues ist. Dass der Toni Park direkt gegenüber speziell für IT-Unternehmen entstand, mit seinem besonders nachhaltigen Konzept, das war für uns ein Glück.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wird der neue Platz trotzdem bald zu wenig?

Auf der neuen Bürofläche kommen aktuell 50 Mitarbeitende auf 54 Arbeitsplätze. Aufgrund der Shared-Desk-Kultur, der gleichen technischen Ausstattung aller Arbeitsplätze und der Möglichkeit auf Homeoffice sind die Räume effizient genutzt und die Kapazitäten noch nicht ausgereizt.

„Aktuell sind pro Tag 20-30 Mitarbeitende im Büro, es verteilt sich also gut. Probleme bekommen wir erst, wenn wir weiter im aktuellen Tempo wachsen und wenn alle immer ins Büro kommen möchten, weil unser Koch so gut kocht“, erklärt Geschäftsführer Eisenbarth.

Mit dem Koch meint er den festangestellten Koch, der für die Mitarbeitenden täglich Mittagsgerichte zubereitet. Aufgrund von Corona und den daraus entstandenen Herausforderungen verzögert sich bislang der Einzug von Restaurants und Cafés in den Toni Park. Daraus entstand die Idee, die Verpflegung des Teams in Zukunft selbst zu organisieren, was einen großen Benefit im neuen Büro für das Team darstellt.