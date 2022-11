Siemens bezieht neue Niederlassung im Augsburger Toni Park

Standortwechsel

Eine Visualisierung des neuen Siemens-Bürogebäudes im Augsburger Toni Park. Foto: Toni Park

Die Siemens Niederlassung Augsburg zieht in neue Räumlichkeiten im Toni Park um. Das gab das Unternehmen nun bekannt. Zwischen Innenstadt und Universitätsviertel entsteht ein nachhaltiger und hochwertiger Hightech-Standort, an dem sich weitere Unternehmen angesiedelt haben und ansiedeln werden. Dazu gehören etwa Infineon, Fujitsu und Igel.

Deshalb ist Siemens beim Toni Park eingezogen

Erste Überlegungen zu einer neuen Wirkungsstätte gab es bereits seit 2015. Die in die Jahre gekommenen Räumlichkeiten am bisherigen Standort entsprachen nicht mehr den Anforderungen an neue, zeitgemäße Arbeitswelten und auch nicht dem erklärten Ziel von Siemens, Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen. Pläne für eine Modernisierung oder einen Neubau wurden verworfen - auch weil gegenüber das Bauvorhaben des Toni Parks Gestalt annahm. Mit einer ausgezeichneten Infrastruktur, flexiblen Raumgestaltungsmöglichkeiten und einem nachhaltigen Gebäudekonzept bieten die Mietflächen ein ideales Arbeitsumfeld für die rund 200 Siemens-Beschäftigten, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Siemens zieht im Januar 2023 im Toni Park ein

„Mit dem Gebäude im Toni Park haben wir nun einen Standort gefunden, der unseren innovativen, nachhaltigen und qualitativen Ansprüchen entspricht“, bestätigt Stefan Weber, Sprecher der Siemens Niederlassung Augsburg. „Die von uns angemieteten Etagen werden nach unseren Bedürfnissen geplant und gebaut. Hier haben wir neue Möglichkeiten der Bürogestaltung im New Normal mit modernster technischer Ausstattung und nachhaltigen Umweltlösungen.“ Die Büros sollen ab Januar 2023 bezogen werden. „Siemens gehört zu Augsburg und bleibt in Augsburg“, bekräftigt Stefan Weber.