Mitarbeiter der Augsburger Swan GmbH verhandeln ihre Gehälter selbst

Arbeitskonzept

Bei der Swan GmbH werden den Mitarbeitern in selbstverwalteten Teams nahezu alle Freiheiten gegeben. Foto: Swan GmbH

Selbständiges Arbeiten ohne Hierarchien zählt zu den wichtigsten Aspekten von New Work. Warum die Swan GmbH selbst in der Gehaltsfrage dabei keine Ausnahmen macht.

New Work ist längst kein Trendbegriff der Start-Up-Szene mehr, sondern fester Bestandteil zeitgemäßer Arbeitsmodelle. Der Fokus wird dabei von der zuvor reinen Produktivitätsbeurteilung auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden gerichtet. Mit diesem Ansatz setzt auch die Swan GmbH als Projekthaus für SAP-Logistik auf flache Hierarchien, statt einem Top-Down-Management. Agile Teams sollen deshalb mit hoher Eigenverantwortung ihre Arbeitsprozesse definieren und darin Zuständigkeiten zuweisen. Ihre Arbeit erfolgt somit ohne direkten Vorgesetzten und in Selbstverwaltung. Geschäftsführer Alexander Bernhard will mit dieser beweglichen Organisation seinen Mitarbeitenden Freiheiten geben „wo sie diese möchten“.

So funktionieren die selbstverwalteten Teams bei Swan

Im Arbeitskonzept des Augsburger Unternehmens seien Positionsbezeichnungen unbedeutend und definieren nicht zwingend die damit verbundenen Tätigkeiten. Vielmehr werden Rollen für alle Verantwortlichkeiten wie Projekt-, Ressourcen und Personalplanung oder die Urlaubs- und Überstundenplanung im Team verteilt. Notwendige Entscheidungen treffe das Teammitglied mit der jeweiligen Rollenfunktion in der Regel selbst. Swan aus Augsburg schätzt damit den Ablauf von Prozessen als insgesamt effizienter und schneller ein. Die wichtigen organisatorischen Maßnahmen soll das Team im gemeinsamen Konsens treffen. Dafür bringen die Teammitglieder konstruktive Einwände und Alternativvorschläge in einer moderierten Runde vor. Das fördere eine lösungsorientierte Zusammenarbeit und schaffe neue Sichtweisen. Es gelte hierbei der interne Leitsatz „Good enough for now and safe enough to try“.

Gehälter werden gemeinsam diskutiert

Die selbstverwalteten Teams sollen eine höhere Wertschätzung und mehr Vertrauen unter den Teamkollegen genießen. Die Akzeptanz selbsterarbeiteter Lösungen sei in der Regel dadurch größer als sie es bei fremdbestimmten wäre. Auch Mitarbeiter- oder Beurteilungsgespräche sowie Gehaltsverhandlungen werden deshalb durch offene Feedback- und Gehaltsrunden abgehalten. Jeder Mitarbeitende bewertet die Leistung des jeweiligen Teammitglieds und trägt seine Überlegungen unter Anwesenheit aller vor. Auch Gehaltserhöhungen diskutiere das Team gemeinsam und kommuniziere diese an die Geschäftsführung weiter. So entstehe eine faire Gehaltsstruktur, bei der es nicht mehr auf individuelles Verhandlungsgeschick ankomme.

Das erhofft sich Swan von seinem New Work-Modell

Einflüsse von New Work sollen Sinn stiften, durch den sich das Personal stärker mit seiner Arbeit identifizieren kann. Die Transparenz und hohe Entscheidungsfreiheit der selbstverwalteten Teams sollen dies bei Swan in Augsburg ermöglichen. Denn der große Gestaltungsspielraum sorge für mehr Freude und Motivation, während der Teamzusammenhalt wachse und die Arbeitsatmosphäre vertrauensvoller werde. All das soll die Bindung an und die Identifikation mit dem Unternehmen aus Augsburg fördern. So sinkt die Fluktuation und das Unternehmen kann nachhaltig wachsen. Das Projekthaus für SAP-Logistik verspricht sich hiervon eine sinkende Fluktuation, wodurch der Betrieb nachhaltig wachsen könne.