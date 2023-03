swa starten mit dem „Bewerberbus“ in Augsburg

Fachkräftemangel

Symbolbild. Die swa starten mit dem Bewerberbus. Foto: swa/Thomas Hosemann

Die Aktion soll dabei helfen, dem akuten Fahrermangel des Unternehmens entgegenzuwirken. So funktioniert das Konzept.

Mit einem Bewerberbus gehen die Stadtwerke Augsburg (swa) jetzt zum ersten Mal vor Ort, um neues Fahrpersonal zu gewinnen. Am Freitag, 17. März steht der Bewerberbus der swa am Manzù-Brunnen am Königsplatz. Dort informieren die swa über die Ausbildung zum Bus- oder Straßenbahnfahrpersonal. Auch für den Ridesharing-Dienst swaxi werden Fahrerinnen und Fahrer gesucht. Nach Vorlage des Führerscheins Klasse B ist auch eine Testfahrt mit einem PKW möglich. Nach einem ersten Kennenlerngespräch kann ein Termin für ein Vorstellungsgespräch mit Einstellungstest vereinbart werden. Auch ein Quereinstieg im Bereich Bus- und Straßenbahnpersonal ist möglich. Voraussetzungen sind unter anderem, mindestens zwei Jahre über den Führerschein Klasse B zu verfügen und 21 Jahre alt zu sein.

Fachkräftemangel stellt swa vor große Herausforderungen

Der Fachkräftemangel macht mittlerweile vielen Branchen vom Handwerk, über Gastronomie oder Pflege bis hin zum Lehrerberuf zu schaffen. In der Verkehrsbranche fehlen derzeit bundesweit 70.000 Berufskraftfahrer, davon fast 8.000 Busfahrerinnen und -fahrer, berichtet der Verband Deutscher Omnibusunternehmen. Mit dem Bewerberbus gehen die swa nun neue Wege, um Interessierte aktiv anzusprechen.

Bewerberbus ist Teil einer größeren swa-Strategie

Der Bewerberbus ist Teil eines Vier-Punkte-Programms der swa für mehr Pünktlichkeit und Verlässlichkeit. Mit der Ausbildungsoffensive wollen die swa dem Fachkräftemangel im Verkehrsbereich entgegenwirken. „Wir wollen mit dem Bewerberbus aktiv auf mögliche neue Mitarbeitende zugehen“, erläutert die Leiterin des Fahrbetriebs der swa, Stefanie Rohde. Zudem sollen Einstellungen einfacher und Vorteile stärker herausgestellt werden, wie etwa, dass die swa ihr Bus- und Straßenbahnfahrpersonal grundsätzlich in der eigenen Fahrschule ausbilden, egal ob Neueinsteiger oder in der beruflichen Weiterbildung. Das Programm sieht auch vor, den Beruf attraktiver zu machen, etwa indem noch mehr auf Wünsche des jeweiligen Fahrers bei der Dienstplangestaltung Rücksicht genommen wird. Und um Bewerber von außerhalb oder aus anderen Berufsfelder zu gewinnen, arbeiten die swa mit der Agentur für Arbeit zusammen.