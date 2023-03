Augsburger Nahverkehr: Ab wann ist das Deutschlandticket erhältlich?

ÖPNV

Ab Montag, den 3. April, startet der Vorverkauf für das Deutschlandticket auch bei den Stadtwerken Augsburg. Foto: swa / Thomas Hosemann

Am Montag, 3. April startet bundesweit der Vorverkauf für das Deutschlandticket, das ab Montag, den 1. Mai gilt. Interessenten können sich dafür ab sofort bei den Stadtwerken Augsburg registrieren. Das Abo-Angebot gilt sowohl in Bussen und Straßenbahnen der swa als auch bundesweit im Nahverkehr und in den Regionalbahnen. Das Nachfolgeangebot für das 9-Euro-Ticket soll die einfache und flexible Nutzung des ÖPNV in ganz Deutschland ermöglichen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Deutschlandticket trotz Mobil-Abo erwerben?

Kunden der Stadtwerke Augsburg müssen sich nicht zwischen swa Mobil-Abo und Deutschlandticket entscheiden. Wer bereits ein Mobil-Abo hat, könne dieses ganz einfach online auf das Deutschlandticket umstellen. Das Abo müsse also nicht extra gekündigt werden. Betroffene sollen in den nächsten Wochen alle Informationen zur Umstellung erhalten.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Bequem bestellen, digital in der swa Mobil-App nutzen

Wer bisher kein ÖPNV-Abo hat, kann das Deutschlandticket ab Montag, 3. April über die Website der Stadtwerke Augsburg bestellen. Das Ticket soll dann einfach über die swa Mobil-App direkt auf dem Smartphone abrufbar sein. Neben der Ticket-Nutzung erhalten App-Nutzende so gleichzeitig auch aktuelle Ankunfts- und Abfahrtszeiten für Busse und Straßenbahnen sowie swa Verkehrsmeldungen. Für Studierende werde es eine Möglichkeit geben, ihr Semesterticket mit dem Deutschlandticket aufzuwerten. Auch Jobticket-Nutzende sollen besondere Konditionen für das Deutschlandticket erhalten.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Gibt es das Deutschlandticket nur digital?

Neben der digitalen Variante soll es das Deutschlandticket auch in Papierform geben. Weitere Einzelheiten seien derzeit noch in Klärung. Das Deutschlandticket ist jederzeit kündbar. Damit sei der Umstieg in das monatliche Abo-Modell noch problemlos möglich.