ÖPNV-Ausfall in Augsburg: Bus und Bahn stehen am Freitag still

Warnstreik

Am Augsburger Verkehrsknotenpunkt Königsplatz. Foto: B4BSCHWABEN.de

Die Gewerkschaft Ver.di und Fridays for Future machen am kommenden Freitag gemeinsame Sache. Sie rufen zu Streikaktionen in ganz Deutschland auf, um eine Verkehrswende einzufordern. Seitens Ver.di ist der Protest allerdings vor allem als eine Reaktion auf die Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im Bereich des Tarifvertrags Nahverkehr zu verstehen. In diesen Gesprächen legten die Arbeitgeber kein konkretes Angebot vor – mit Folgen für den ÖPNV-Betrieb. So wird diesen Freitag auch in Augsburg nahezu der gesamte Schienen- und Busverkehr zum Erliegen kommen.

Wie lange geht der Warnstreik in Augsburg?

Der Arbeitsausfall soll in der Nacht auf Freitag beginnen und erst um 23 Uhr wieder enden. Auf Nachfrage unserer Redaktion versicherte Ver.di, dass am darauffolgenden Samstag wieder der Normalbetrieb aufgenommen wird. Am 3. März wird der Warnstreik allerdings fast das ganze ÖPNV-Netz in Augsburg lahmlegen. Sowohl Straßenbahnen als auch alle Busse der AVG sollen dann nämlich stillstehen. Zuletzt mussten die Stadtwerke Augsburg bereits den Fahrplan aufgrund des Busfahrermangels ausdünnen.

Stadtwerke bieten keinen Notfahrplan an

Weil von einer hohen Streikbereitschaft auszugehen sei, werden die Stadtwerke Augsburg auch keinen alternativen Fahrplan entwerfen. Denn wie Pressesprecher Jürgen Fergg erklärt, lasse die unübersichtliche Personallage am Freitag keine verlässliche Planung zu. „Wir gehen davon aus, dass Ver.di den gesamten Nahverkehr am Freitag lahmlegt“, sagt Ferg. Er bittet daher Fahrgäste sich vorab über Ausweichmöglichkeiten zu informieren. Dabei verweist er auch auf die Verkehrsgesellschaft AVV.

Diese Busse fahren am Freitag in Augsburg

Der Augburger Verkehrs – und Tarifverbund sind von dem Warnstreik unbetroffen. Weil es sich um ein privates Unternehmen handelt, ist es auch nicht am Tarifstreit beteiligt. Für diesen wünscht sich der stellvertretende Landesbezirksleiter von Ver.di Bayern, Sinan Öztürk, einen Kurswechsel: „„Damit Beschäftigte die Betriebe nicht verlassen und neue Beschäftigte gewonnen werden können, muss auch die Bezahlung deutlich besser werden. Dazu haben die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen jetzt die Möglichkeit.“