swa: Christkindltram fährt wieder durch Augsburg

Auch wenn in dieser Vorweihnachtszeit fast nichts normal ist, bleibt doch eine Tradition trotz Corona erhalten: Die Christkindltram der Stadtwerke Augsburg (swa) fährt auch in diesem Advent durch Augsburg will vorweihnachtliche Stimmung verbreiten.

Wunschzettel in der Christkindltram ausfüllen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Außen gestaltet und innen mit Christbaumschmuck verziehrt, fährt sie seit Ende November bis Heilig Abend auf täglich wechselnden Linien durch die Stadt. Die swa erfüllen mit der swa Wunschbox Weihnachtswünsche der Fahrgäste. In der Christkindltram können Fahrgäste einen Wunschzettel ausfüllen und in die bereitgestellte Box einwerfen. Mit ein bisschen Glück erhalten die Gewinner schon am 20. Dezember ein Weihnachtsgeschenk von den Stadtwerken.

Das Engelespiel ist abgesagt: Das ist der Ersatz

„Engele-Insta“ statt Engelespiel: Wer an einer Haltestelle der swa auf die (Christkindl-)Tram oder den Bus wartet, kann sich die Wartezeit mit einem Foto vor den neuen Engele-Plakaten der swa versüßen. In Anlehnung an das Engelespiel, das dieses Jahr aufgrund von Corona nicht stattfinden kann, haben die swa an ihren Haltestellen Plakate mit großen Engelsflügeln angebracht, die als Fotohintergrund dienen. Auf Instagram bieten die Stadtwerke passend dazu in der Weihnachtszeit erstmalig einen eigenen Engele-Filter an, der jedes Selfie in einen individuellen Weihnachtsgruß verwandelt.

So funktioniert der digitale Adventskalender der swa Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Neu in diesem Jahr: der digitale Adventskalender der Stadtwerke, der ab 1. Dezember auf der Website der swa verfügbar ist. Hinter den 24 Türchen verbergen sich Preise zahlreicher swa City Partner und der swa. swa City ist das Kundenbindungsprogramm der swa und schafft eine Plattform für regionale Unternehmen und Einzelhändler.

Tee vom Weihnachtsbulli

In diesem Jahr wird es keinen Gepäckbus geben, stattdessen ist der swa Wasserbulli als Weihnachtsbulli im Einsatz und wird an ausgewählten Tagen in der Stadt unterwegs sein, um Tee auszuschenken.