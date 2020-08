swa nehmen Ultra-Schnellladesäulen an A8 in Betrieb

Die ersten Ultra-Schnellladesäulen für E-Fahrzeuge im Großraum Augsburg sind jetzt in Betrieb. An der Raststätte Augsburg Ost an der Autobahn 8 haben die IONITY GmbH mit den Stadtwerken Augsburg (swa) vier Ladesäulen gebaut. Damit lassen sich E-Fahrzeuge in besonders hoher Geschwindigkeit laden. Die swa schaffen damit einen weiteren Baustein für die Bereitstellung der E-Ladeinfrastruktur in und um Augsburg.

Ladeleistung: 350 Kilowatt

Über die neuen IONITY-Schnelladesäulen an der Raststätte an der Anschlussstelle Augsburg Ost können E-Fahrzeuge mit bis zu 350 Kilowatt Ladeleistung geladen werden. Dies entspricht dem gleichzeitigen Laden von ungefähr 60.000 Handy-Akkus, erklären die swa. Dadurch lassen sich E-Fahrzeuge innerhalb weniger Minuten aufladen. Die swa haben als Netzbetreiber die Strom-Übergabestation und Schaltanlage gebaut und eingerichtet.

Nachhaltiges Tanken

Auch die swa selbst investieren seit einigen Jahren in den Ausbau der Elektromobilität. An 26 Standorten in und um Augsburg sind swa e-Ladestationen errichtet worden – darunter auch sechs Schnellladestationen, die die Ladezeit verkürzen. Dabei legen die Augsburger Stadtwerke einen Fokus auf Nachhaltigkeit: An den swa e-Ladestationen tanken E-Autofahrer ausschließlich Öko-Strom aus 100 Prozent Wasserkraft, heißt es in einer Mitteilung. Dies gelte auch für Zuhause: Mit einer speziellen Ladebox können Elektroautos über eine herkömmliche Haushaltssteckdose geladen werden.